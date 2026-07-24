Chats revelan presión para habilitar el puente Papa Francisco: "Fue la instrucción del alcalde"

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b>- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) de <a href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/jorge-aldana-ausentara-forma-indefinida-regiduria-distrito-central-BL29334674">Jorge Aldana</a> mantuvo como prioridad habilitar parcialmente el puente Papa Francisco el 21 de noviembre de 2025, pese a que la obra continuaba en ejecución.Así lo evidencia un expediente en poder de <b>EL HERALDO Plus</b>, entregado por la empresa constructora a la actual administración municipal, que reúne cronogramas, inspecciones, bitácoras, fotografías y conversaciones internas generadas durante las semanas previas a la habilitación.