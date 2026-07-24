Chats revelan presión para habilitar el puente Papa Francisco: "Fue la instrucción del alcalde"

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) de Jorge Aldana mantuvo como prioridad habilitar parcialmente el puente Papa Francisco el 21 de noviembre de 2025, pese a que la obra continuaba en ejecución. Así lo evidencia un expediente en poder de EL HERALDO Plus, entregado por la empresa constructora a la actual administración municipal, que reúne cronogramas, inspecciones, bitácoras, fotografías y conversaciones internas generadas durante las semanas previas a la habilitación.

En el reportaje " Puente Papa Francisco fue habilitado pese a fisuras detectadas previamente ", EL HERALDO Plus reveló que la estructura ya presentaba grietas consideradas “menores” antes de ser abierta al tránsito y que esas fisuras evolucionaron rápidamente hasta comprometer el puente y provocar su cierre menos de dos meses después. A partir de documentos internos, cronogramas y conversaciones del proyecto, este equipo de investigación conoció que las autoridades municipales mantuvieron la fecha anunciada públicamente para la habilitación de un carril mientras la obra seguía en ejecución y aún se coordinaban trabajos necesarios para habilitar el paso vehicular. El informe INCAH-G-10-2026 fue remitido por la empresa Ingenieros Calona de Honduras (Incah) como respuesta a un requerimiento enviado el 13 de julio de 2026 por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien solicitó establecer si, antes de habilitar el paso vehicular, la empresa había emitido algún informe, advertencia, reserva o recomendación técnica para no abrir el puente por razones de seguridad estructural. También pidió las inspecciones, pruebas, bitácoras y demás documentos relacionados con esa decisión. "En caso afirmativo, deberá remitir copia íntegra de dichos documentos; en caso negativo, deberá explicar técnica y documentalmente qué circunstancias sobrevinientes motivaron el cambio que condujo a la suspensión del tránsito en enero del presente año", señala el oficio N°. AMDC-DM-240-2026 enviado por la AMDC.

Siete días después, Incah respondió que antes de la habilitación no emitió ninguna advertencia que recomendara no habilitar el puente por razones de seguridad estructural y remitió el expediente técnico solicitado. Entre la documentación figura el chat oficial del proyecto "PAD Papa Francisco", integrado por funcionarios municipales, representantes de la supervisión y personal de la empresa constructora. Las conversaciones muestran que, apenas dos días antes de habilitar la obra los participantes seguían coordinando aspectos operativos mientras la fecha anunciada públicamente se mantenía sin cambios.

El 19 de noviembre de 2025, el entonces director de Control y Seguimiento de la AMDC, Benjamín Bustamante, escribió: "Hemos estado diciendo en todos los medios que el viernes hacemos la apertura, así que hay que hacer todos los esfuerzos para que a esa hora esté totalmente listo (...) fue la instrucción del alcalde que estuviera completamente habilitado". En el mismo intercambio también quedaron registradas expresiones como "debemos abrir", mientras continuaban las coordinaciones para concluir trabajos de pintura, iluminación, señalización, limpieza, organización del personal de Movilidad Urbana y el esquema de circulación que sería aplicado durante la habilitación parcial.

529 millones de lempiras de fondos municipales costó el diseño, la supervisión y la construcción del puente Papa Francisco.

La liberación al tránsito del 21 de noviembre terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos del proyecto. Menos de dos meses después comenzaron a detectarse fisuras en las vigas cabeceras, lo que obligó a cerrar el paso vehicular y dio inicio a las evaluaciones técnicas que mantienen la infraestructura fuera de servicio.

La habilitación se mantuvo mientras la obra seguía en ejecución

El cronograma remitido por Ingenieros Calona de Honduras a la AMDC fijaba inicialmente el 15 de noviembre de 2025 como la fecha para habilitar el primer tramo del puente Papa Francisco. La planificación contemplaba que la circulación vehicular comenzaría ese día, aunque otros frentes del proyecto continuarían ejecutándose de manera paralela. La habilitación, sin embargo, no se concretó en la fecha prevista. El 12 de noviembre representantes de la empresa supervisora, diseñadora y de la constructora realizaron una inspección técnica en la infraestructura y, posteriormente, la habilitación fue reprogramada para el viernes 21 de noviembre. Durante esos días, la documentación muestra que los preparativos continuaban. Los registros dan cuenta de trabajos de pintura, instalación de luminarias, colocación de señalización, limpieza general, organización del personal de Movilidad Urbana y la definición del esquema de circulación reversible que sería implementado durante el inicio de funcionamiento parcial. La mañana del 21 de noviembre, según la cronología elaborada por la empresa constructora, el diseñador del proyecto y los ingenieros estructurales de la supervisión realizaron una última revisión de la infraestructura. Horas más tarde, durante la noche, el primer tramo del puente fue habilitado al tránsito con la participación de representantes de la Alcaldía, la supervisión, la empresa constructora y medios de comunicación. La actividad quedó consignada en la bitácora de la obra.

La documentación revisada no contiene objeciones técnicas que recomendaran suspender la habilitación por razones de seguridad estructural. Sin embargo, sí se evidencia que la habilitación ocurrió cuando el proyecto todavía mantenía actividades de ejecución y coordinación pendientes. El informe INCAH-G-10-2026, realizado por la empresa constructora Incah, sostiene que había reportado fisuras previo a la habilitación de uno de los pasos, reponsabilizando a ACI. "Las observaciones de sus ingenieros en ese momento fueron que se continuaran y observaran, que posiblemente eran fisuras menores causadas por el calor de hidratación del concreto", dijo. Semanas después, esas mismas fisuras mostraron un crecimiento acelerado, aumentando de 1.5 a 2 milímetros en solo 24 horas y presentando indicios de desplazamiento lateral. Ante el riesgo inminente, el 19 de enero de 2026 se determinó en una reunión de campo cerrar el tráfico de inmediato por motivos de seguridad.

El material reconstruye la planificación, las inspecciones y la secuencia de hechos que culminó con la puesta en marcha parcial, pero no identifica al funcionario o autoridad que autorizó expresamente la habilitación de la obra.

Una obra de más de L529 millones

El puente Papa Francisco formó parte de uno de los proyectos de infraestructura más costosos impulsados por la administración de Aldana. Su contratación comenzó en 2023, cuando la AMDC adjudicó por 30.2 millones de lempiras el diseño y la supervisión a la Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI). Meses después, el 26 de enero de 2024, suscribió con Ingenieros Calona de Honduras el contrato de construcción por 498.9 millones de lempiras, financiado con fondos municipales y con un plazo de ejecución de 365 días calendario. En conjunto, el diseño, la supervisión y la construcción comprometieron más de 529 millones de lempiras de fondos municipales. Según la actual administración municipal, hasta la fecha se han desembolsado alrededor de 349.2 millones de lempiras a la empresa constructora y aproximadamente 15.1 millones de lempiras a la firma encargada del diseño y la supervisión.