Dos funcionarios ganaban más que el propio Jorge Aldana como alcalde

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el día supervisaban obras y tomaban decisiones clave para la ciudad; en la práctica, también formaban parte del círculo más cercano del exalcalde Jorge Aldana y fueron beneficiados con salarios que superaban incluso la remuneración del propio edil. Durante la administración de Aldana (2022-2026), la Alcaldía Municipal del Distrito Central concentró los cargos estratégicos —y los salarios más altos— en funcionarios de su entorno. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, basada en planillas oficiales publicadas en el Portal de Transparencia, encontró en la cúspide de esa estructura a Benjamín Bustamante y José Miguel Mendoza.

El primero, como director de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles —clave en la planificación urbana de Tegucigalpa y Comayagüela— devengó 115,000 lempiras mensuales, el salario más alto de toda la administración, equivalente a más de 1.6 millones de lempiras al año.

El segundo, como gerente de Movilidad Urbana —responsable del tránsito, transporte y seguridad vial— percibió 100,000 lempiras mensuales, es decir, alrededor de 1.4 millones de lempiras anuales. A esto se sumó la dirección del Comité de Emergencia Municipal (Codem), concentrando bajo su control áreas críticas para la ciudad. En conjunto, ambos funcionarios representaron cerca de tres millones de lempiras anuales en salarios. La cifra, por sí sola, ilustra la dimensión del gasto; pero al compararla, el contraste es aún más revelador: ese mismo monto habría permitido contratar al menos 15 trabajadores con salario mínimo de 13,985.16 lempiras, incluyendo el pago de aguinaldo y decimocuarto mes. Las explicaciones de los funcionarios apuntan a un aumento de responsabilidades. Bustamante sostuvo a EL HERALDO Plus que su remuneración respondía a la carga operativa de su cargo, “la coordinación de siete gerencias adscritas a la dirección”, y añadió que posteriormente asumió funciones adicionales por delegación en la Dirección de Control y Seguimiento, lo que —según indicó— derivó en un ajuste salarial.

Mendoza, por su parte, detalló que inicialmente ejerció como gerente de Movilidad Urbana, “con funciones como la coordinación y ordenamiento del transporte público, unidad de barrio más seguro, ingeniería vial, señalización y ordenamiento vial”. Posteriormente, afirmó que la administración le delegó nuevas responsabilidades: “mediante el Acuerdo de Delegación 060-2024 del 16 de mayo de 2024 asumí las funciones como gerente del Comité de Emergencia Municipal del Distrito Central, lo cual implicó mayores responsabilidades y riesgos debido a la vulnerabilidad de la ciudad ante incendios forestales e inundaciones”.