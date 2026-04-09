Dos funcionarios ganaban más que el propio Jorge Aldana como alcalde

Mendoza, por su parte, detalló que inicialmente ejerció como gerente de Movilidad Urbana, “con funciones como la coordinación y ordenamiento del transporte público, unidad de barrio más seguro, ingeniería vial, señalización y ordenamiento vial”.Posteriormente, afirmó que la administración le delegó nuevas responsabilidades: “mediante el Acuerdo de Delegación 060-2024 del 16 de mayo de 2024 asumí las funciones como gerente del Comité de Emergencia Municipal del Distrito Central, lo cual implicó mayores responsabilidades y riesgos debido a la vulnerabilidad de la ciudad ante incendios forestales e inundaciones”.