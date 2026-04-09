Dos funcionarios ganaban más que el propio Jorge Aldana como alcalde

Una revisión de las planillas revela que trabajadores cercanos al exalcalde recibieron salarios superiores al suyo, de 81,000 lempiras. Exfuncionarios defienden sueldo debido a sus funciones y perfiles

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 16:42
Dos funcionarios ganaban más que el propio Jorge Aldana como alcalde

Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles (izquierda), y José Miguel Mendoza (derecha), gerente de Movilidad Urbana, ganaban por encima del propio Aldana.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el día supervisaban obras y tomaban decisiones clave para la ciudad; en la práctica, también formaban parte del círculo más cercano del exalcalde Jorge Aldana y fueron beneficiados con salarios que superaban incluso la remuneración del propio edil.

Durante la administración de Aldana (2022-2026), la Alcaldía Municipal del Distrito Central concentró los cargos estratégicos —y los salarios más altos— en funcionarios de su entorno.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, basada en planillas oficiales publicadas en el Portal de Transparencia, encontró en la cúspide de esa estructura a Benjamín Bustamante y José Miguel Mendoza.

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El primero, como director de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles —clave en la planificación urbana de Tegucigalpa y Comayagüela— devengó 115,000 lempiras mensuales, el salario más alto de toda la administración, equivalente a más de 1.6 millones de lempiras al año.

Benjamín Bustamante sostuvo que su salario respondía a “la coordinación de siete gerencias adscritas a la dirección” y a funciones adicionales asumidas por delegación.

Benjamín Bustamante sostuvo que su salario respondía a “la coordinación de siete gerencias adscritas a la dirección” y a funciones adicionales asumidas por delegación.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

El segundo, como gerente de Movilidad Urbana —responsable del tránsito, transporte y seguridad vial— percibió 100,000 lempiras mensuales, es decir, alrededor de 1.4 millones de lempiras anuales. A esto se sumó la dirección del Comité de Emergencia Municipal (Codem), concentrando bajo su control áreas críticas para la ciudad.

En conjunto, ambos funcionarios representaron cerca de tres millones de lempiras anuales en salarios. La cifra, por sí sola, ilustra la dimensión del gasto; pero al compararla, el contraste es aún más revelador: ese mismo monto habría permitido contratar al menos 15 trabajadores con salario mínimo de 13,985.16 lempiras, incluyendo el pago de aguinaldo y decimocuarto mes.

Las explicaciones de los funcionarios apuntan a un aumento de responsabilidades.

Bustamante sostuvo a EL HERALDO Plus que su remuneración respondía a la carga operativa de su cargo, “la coordinación de siete gerencias adscritas a la dirección”, y añadió que posteriormente asumió funciones adicionales por delegación en la Dirección de Control y Seguimiento, lo que —según indicó— derivó en un ajuste salarial.

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Mendoza, por su parte, detalló que inicialmente ejerció como gerente de Movilidad Urbana, “con funciones como la coordinación y ordenamiento del transporte público, unidad de barrio más seguro, ingeniería vial, señalización y ordenamiento vial”.

Posteriormente, afirmó que la administración le delegó nuevas responsabilidades: “mediante el Acuerdo de Delegación 060-2024 del 16 de mayo de 2024 asumí las funciones como gerente del Comité de Emergencia Municipal del Distrito Central, lo cual implicó mayores responsabilidades y riesgos debido a la vulnerabilidad de la ciudad ante incendios forestales e inundaciones”.

Miguel Mendoza explicó que su salario se debe a que cumplió con varios roles dentro de la alcaldía y por eso salió recompensado.

Miguel Mendoza explicó que su salario se debe a que cumplió con varios roles dentro de la alcaldía y por eso salió recompensado.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

El exfuncionario agregó que “es por esta razón que se me hizo un ajuste salarial al cumplir con ambas asignaciones” y destacó su perfil profesional: “Cuento con el título de ingeniero civil, con maestría en ingeniería de vías terrestres y movilidad, además de capacitaciones en seguridad vial, primeros auxilios y combate de incendios forestales”.

Sin embargo, una revisión exhaustiva en el Portal de Transparencia y en los registros públicos de la alcaldía capitalina no arrojó evidencia del Acuerdo de Delegación 060-2024 citado por Mendoza.

El hallazgo cobra mayor peso al contrastarlo con el discurso público del propio Aldana al inicio de su gestión. El 21 de junio de 2022, el entonces alcalde afirmó en Radio Cadena Voces que su “sueldo neto es de 59,000 lempiras y nadie gana más que el alcalde”, asegurando además que los salarios municipales se mantenían dentro de parámetros normales. Los registros oficiales muestran lo contrario.

La investigación de EL HERALDO Plus también documentó un crecimiento sostenido de la planilla municipal, la proliferación de cargos administrativos y la concentración de sueldos elevados en funcionarios cercanos al alcalde. Gerentes, directores, asesores y asistentes pasaron a integrar una estructura con remuneraciones que oscilaron entre los 30,000 y más de 100,000 lempiras mensuales.

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José Valeriano
José Valeriano
Periodista

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en temas económicos, de salud, educación y desarrollo social. Con conocimientos en el mundo digital y SEO.

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