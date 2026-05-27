Honduras suma 72 víctimas en 15 masacres durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia múltiple continúa dejando luto en Honduras. Con las dos masacres registradas entre la noche del lunes y la tarde del martes en la zona norte del país, la cifra de víctimas por homicidios múltiples ascendió a 72 personas en lo que va de 2026.

Los hechos más recientes ocurrieron en La Lima, Cortés, y El Progreso, Yoro, donde ocho personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad.

El primer ataque armado se registró en la colonia Filadelfia, en La Lima, donde cuatro personas perdieron la vida y otra resultó herida de gravedad tras una balacera ocurrida cerca de la medianoche.