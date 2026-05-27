Honduras suma 72 víctimas en 15 masacres durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia múltiple continúa dejando luto en Honduras. Con las dos masacres registradas entre la noche del lunes y la tarde del martes en la zona norte del país, la cifra de víctimas por homicidios múltiples ascendió a 72 personas en lo que va de 2026.
Los hechos más recientes ocurrieron en La Lima, Cortés, y El Progreso, Yoro, donde ocho personas fueron asesinadas, entre ellas tres menores de edad.
El primer ataque armado se registró en la colonia Filadelfia, en La Lima, donde cuatro personas perdieron la vida y otra resultó herida de gravedad tras una balacera ocurrida cerca de la medianoche.
Las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
Horas después, la violencia volvió a sacudir la zona norte con el asesinato de tres estudiantes menores de edad en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro.
Los adolescentes fueron identificados como Alex Yahir Padilla, de 15 años; Jonathan Benítez, de 16; y Carlos, de 17 años. De acuerdo con testigos, los jóvenes salían de una actividad escolar cuando fueron interceptados por hombres armados que les dispararon.
Ante el incremento de estos hechos violentos, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (ONV-UNAH), Migdonia Ayestas, alertó sobre el comportamiento de las muertes múltiples en el país.
“Las muertes múltiples son un problema que se está acercando nuevamente a las cifras registradas el año anterior”, expresó.
Ayestas detalló que Honduras contabiliza ya 15 escenas de homicidios múltiples en 2026, dejando un saldo de 72 víctimas, entre ellas ocho mujeres.