¿Los confundieron con pandilleros? Revelan por qué habrían asesinado a los estudiantes en Yoro

El Instituto Perla del Ulúa extendió sus condolencias a Geral Castro, Jonathan Hernández y Carlos Vásquez, luego de ser asesinados en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro, tras salir de su horario de clases vespertino. Esto se sabe el asesinato de los tres menores:
Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno eran estudiantes del noveno grado de la jornada vespertina; ambos tenían 15 años.
Carlos Daniel Vásquez Suazo, de 16 años de edad, era colaborador de un kiosco escolar de la institución educativa. Ese día, todos iban de ropa de color por una actividad en el centro educativo, razón por la que no portaban su uniforme escolar.
Versiones indican que Geral Padilla iba en la motocicleta con Jonathan Hernández rumbo a su casa, pero Carlos les habría pedido “jalón”. Todos se trasladaban en la misma motocicleta.
Uno de los familiares de las víctimas reveló que “los tres iban en una sola moto y el otro muchacho les dio jalón hasta donde iban a agarrar el taxi ellos, pero fueron interceptados”.
En el camino, los jóvenes fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes sacaron sus armas y comenzaron a dispararles hasta darles muerte. Sus cuerpos quedaron detrás de un muro, a pocos metros del centro educativo.
El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, explicó que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales, debido a que en la zona “hay influencia negativa de un grupo delictivo asociado a maras y pandillas”.
Explicó que "al tratarse de jóvenes que cursaban la jornada vespertina del centro educativo y que estaban transitando por un callejón donde sabemos que hay influencia negativa de estructuras criminales, principalmente una pandilla, pudo haber generado ese ataque al confundirlos y, desafortunadamente, les han causado la muerte".
Lo anterior sugiere que los factores que podrían estar relacionados con su muerte incluyen que los jóvenes se trasladaban en una misma motocicleta, vestían ropa de civil y transitaban por una zona considerada conflictiva, provocando una confusión por parte de estructuras criminales.
“Que los hoy fallecidos formaron parte importante de nuestra comunidad educativa, dejando recuerdos imborrables entre compañeros, docentes, personal administrativo y amistades”, lamentó el instituto.