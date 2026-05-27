Iban los tres en una moto en territorio de pandillas: crimen de estudiantes en El Progreso

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del martes, cuando los tres jóvenes se trasladaban en una motocicleta tras salir del colegio y fueron interceptados por hombres armados en la colonia Suazo Córdova, en El Progreso, Yoro. Esto es lo que se sabe sobre el crimen.
Versiones indican que los jóvenes se trasladaban en una sola motocicleta, cuando fueron interceptados por hombres armados a bordo de otra moto.
Los jóvenes fueron identificados como: (1) Geral Isaac Padilla Castro, de 15 años; (2) Carlos Daniel Vásquez Suazo, de 16 años; y (3) Jonathan Joel Hernández Moreno, de 15 años.
Según la información proporcionada, los menores regresaban de una “tardeada” (día de ir de ropa de color) del colegio Perla del Ulúa, por lo que los jóvenes no portaban su uniforme escolar habitual.
Las versiones de la familia de Carlos indican que sus dos amigos iban en la motocicleta y él les pidió “jalón” hasta el punto donde abordaría un taxi, pero fueron atacados a disparos antes de llegar.
“Los tres iban en una sola moto y el otro muchacho les dio jalón hasta donde iban a agarrar el taxi ellos, pero fueron interceptados”, declaró el padrastro de Carlos, quien no reveló su identidad.
Reveló que supuestamente les "robaron los celulares y no estaba la motocicleta" de los jóvenes, por lo que podría tratarse de un robo a mano armada.
Por otro lado, autoridades han informado que el hecho podría tratarse de un posible ajuste de cuentas o de disputas por el control territorial entre estructuras criminales de la zona; sin embargo, serán las investigaciones finales las que determinen con exactitud el móvil del crimen.
Los cuerpos de los tres estudiantes quedaron tendidos uno cerca del otro, detrás del muro del centro educativo antes mencionado, según versiones de los pobladores.
“Eran unos muchachos sanos, unos niños, solo tenían 15 y 16 años”, lamentó un familiar de Carlos, quien informó que los cuerpos de los jóvenes estarían siendo entregados en horas de la tarde del jueves.
Carlos, Daniel y Jonathan eran amigos muy cercanos y acostumbraban a irse juntos a sus casas, sin imaginarse que les quitarían la vida en esa calle solitaria.
Hasta el momento se desconoce el móvil exacto de sus muertes, por lo que las investigaciones siguen en curso, mientras la familia pide justicia por este triple crimen, ocurrido horas después de registrarse una masacre en Filadelfia, Cortés, donde cuatro personas perdieron la vida.