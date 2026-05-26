"Eran unos niños": Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso

Tres jóvenes estudiantes fueron asesinados a balazos este martes 26 de mayo en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro. ¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe del crimen hasta ahora?. A continuación los detalles.
Según el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Alex Yahir Padilla, de 15 años; Jonathan Benítez, de 16; y otro menor identificado como Carlos, de 17 años.
Según el relato de testigos, los menores venían saliendo de una "tardeada" (actividad en la que los estudiantes van de ropa de color) cuando fueron interceptados de manera violenta por desconocidos.
Los tres jóvenes fueron acribillados en un callejón de tierra que colinda con la Escuela Jaime Olarte.
Sus cuerpos quedaron tendidos uno cerca del otro, detrás del muro del centro educativo antes mencionado, según las versiones de los pobladores.
Vecinos mencionaron haber escuchado diversas detonaciones de arma de fuego antes de encontrar los cuerpos. "Eran unos niños", expresaron pobladores de la zona, consternados por esta nueva masacre que enluta a varias familias hondureñas.
Tras el múltiple homicidio, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones.
Tras la llegada de la autoridad, se esperaba que miembros de Medicina Forense se apersonaran para realizar el respectivo levantamiento de los tres cadáveres.
De los homicidas, todavía no hay detalles, pero las autoridades investigan para dar con su paradero.
La comunidad de encuentra consternada por el hecho y piden a las autoridades justicia. Esta nueva masacre se suma a las recientes matanzas múltiples que han sacudido al país.