  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Eran unos niños": Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso

Tenían entre 15 y 17 años. Venían de compartir con compañeros del colegio cuando fueron interceptados y ultimados a balazos. Lo que se sabe de nueva masacre

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 21:55
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
1 de 10

Tres jóvenes estudiantes fueron asesinados a balazos este martes 26 de mayo en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro. ¿Quiénes eran las víctimas y qué se sabe del crimen hasta ahora?. A continuación los detalles.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
2 de 10

Según el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Alex Yahir Padilla, de 15 años; Jonathan Benítez, de 16; y otro menor identificado como Carlos, de 17 años.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
3 de 10

Según el relato de testigos, los menores venían saliendo de una "tardeada" (actividad en la que los estudiantes van de ropa de color) cuando fueron interceptados de manera violenta por desconocidos.

 Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
4 de 10

Los tres jóvenes fueron acribillados en un callejón de tierra que colinda con la Escuela Jaime Olarte.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
5 de 10

Sus cuerpos quedaron tendidos uno cerca del otro, detrás del muro del centro educativo antes mencionado, según las versiones de los pobladores.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
6 de 10

Vecinos mencionaron haber escuchado diversas detonaciones de arma de fuego antes de encontrar los cuerpos. "Eran unos niños", expresaron pobladores de la zona, consternados por esta nueva masacre que enluta a varias familias hondureñas.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
7 de 10

Tras el múltiple homicidio, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
8 de 10

Tras la llegada de la autoridad, se esperaba que miembros de Medicina Forense se apersonaran para realizar el respectivo levantamiento de los tres cadáveres.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
9 de 10

De los homicidas, todavía no hay detalles, pero las autoridades investigan para dar con su paradero.

Foto: cortesía redes sociales
Eran unos niños: Identifican a tres estudiantes que fueron asesinados en El Progreso
10 de 10

La comunidad de encuentra consternada por el hecho y piden a las autoridades justicia. Esta nueva masacre se suma a las recientes matanzas múltiples que han sacudido al país.

Foto: cortesía redes sociales
Cargar más fotos