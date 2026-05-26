Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés

Un ataque armado ocurrido en la colonia Filadelfia dejó como saldo cuatro muertos y salieron a la luz nuevos detalles sobre la forma en que actuaron los atacantes. Sicarios vestidos como policías habrían irrumpido en varias viviendas.
Néstor Ismael Gómez Dubón fue identificado como una de las cuatro víctimas de la masacre registrada en la colonia Filadelfia, en La Lima, Cortés. De manera preliminar, se conoció que Néstor recibió varios impactos de bala en la cabeza y distintas partes del cuerpo.
Testimonios de sobrevivientes revelan cómo se desarrolló la masacre que dejó cuatro víctimas en la colonia . Filadelfia. Entre las v´citimas figura Yoselin Jissell Guifarro García, de 30 años, y su pareja Jorge Orlando Dubón González, de 37 años.
En la escena también fue encontrado sin vida Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.
Según las autoridades, dentro de la vivienda quedaron los cuerpos de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, mientras que los cadáveres de Néstor Gómez Dubón y Cristofer Suazo estaban en plena calle, a pocas casas del lugar donde ocurrió el crimen.
Detalles preliminares indican que una quinta persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial privado.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron a la escena para acordonar el área la noche del lunes, cuando se registró el violento ataque.
Las autoridades indicaron que dos de las víctimas mantenían una relación sentimental; sin embargo, aún se desconoce qué vínculo tenían entre los cuatro fallecidos y por qué se encontraban en la vivienda.
Testigos aseguran que cuando los sicarios llegaron gritaron: “Somos la Policía, nadie se mueva”.
Testimonios recabados en la escena señalan que los atacantes primero asesinaron a Néstor Gómez dentro de su vivienda y posteriormente avanzaron varios metros sobre la misma cuadra para irrumpir por la fuerza en las casas de Cristofer Suazo y de los esposos Dubón Guifarro.
Según el relato de un menor que sobrevivió al ataque, él y otros familiares se encontraban en el corredor de la vivienda utilizando sus teléfonos celulares cuando al menos nueve hombres vestidos como policías llegaron al lugar. Tras ingresar violentamente por el portón, los sometieron y les ordenaron que no se movieran.
Posteriormente, los obligaron a arrodillarse mientras algunos de los sujetos les apuntaban con armas de fuego y otros se dirigían hacia donde se encontraba Cristofer Jared Suazo.