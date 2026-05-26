  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés

Los sicarios que les quitaron la vida a cuatro personas en Filadelfia, Cortés, habrían gritado “somos la policía, nadie se mueva”, según testigos

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 17:47
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
1 de 12

Un ataque armado ocurrido en la colonia Filadelfia dejó como saldo cuatro muertos y salieron a la luz nuevos detalles sobre la forma en que actuaron los atacantes. Sicarios vestidos como policías habrían irrumpido en varias viviendas.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
2 de 12

Néstor Ismael Gómez Dubón fue identificado como una de las cuatro víctimas de la masacre registrada en la colonia Filadelfia, en La Lima, Cortés. De manera preliminar, se conoció que Néstor recibió varios impactos de bala en la cabeza y distintas partes del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
3 de 12

Testimonios de sobrevivientes revelan cómo se desarrolló la masacre que dejó cuatro víctimas en la colonia . Filadelfia. Entre las v´citimas figura Yoselin Jissell Guifarro García, de 30 años, y su pareja Jorge Orlando Dubón González, de 37 años.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
4 de 12

En la escena también fue encontrado sin vida Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.

Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
5 de 12

Según las autoridades, dentro de la vivienda quedaron los cuerpos de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, mientras que los cadáveres de Néstor Gómez Dubón y Cristofer Suazo estaban en plena calle, a pocas casas del lugar donde ocurrió el crimen.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
6 de 12

Detalles preliminares indican que una quinta persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial privado.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
7 de 12

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron a la escena para acordonar el área la noche del lunes, cuando se registró el violento ataque.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
8 de 12

Las autoridades indicaron que dos de las víctimas mantenían una relación sentimental; sin embargo, aún se desconoce qué vínculo tenían entre los cuatro fallecidos y por qué se encontraban en la vivienda.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
9 de 12

Testigos aseguran que cuando los sicarios llegaron gritaron: “Somos la Policía, nadie se mueva”.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
10 de 12

Testimonios recabados en la escena señalan que los atacantes primero asesinaron a Néstor Gómez dentro de su vivienda y posteriormente avanzaron varios metros sobre la misma cuadra para irrumpir por la fuerza en las casas de Cristofer Suazo y de los esposos Dubón Guifarro.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
11 de 12

Según el relato de un menor que sobrevivió al ataque, él y otros familiares se encontraban en el corredor de la vivienda utilizando sus teléfonos celulares cuando al menos nueve hombres vestidos como policías llegaron al lugar. Tras ingresar violentamente por el portón, los sometieron y les ordenaron que no se movieran.

 Foto: Redes sociales
Sicarios gritaron “somos la policía, nadie se mueva”: detalles de la masacre en Filadelfia, Cortés
12 de 12

Posteriormente, los obligaron a arrodillarse mientras algunos de los sujetos les apuntaban con armas de fuego y otros se dirigían hacia donde se encontraba Cristofer Jared Suazo.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos