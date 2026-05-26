Tiene heridas en la cabeza: Elí Guerra, sospechoso de la masacre de agentes de la Dipampco

Elí Nahúm Guerra es acusado de haber participado en la masacre registrada en Corinto, Cortés, el pasado 21 de mayo. El sospechoso fue capturado con heridas en la cabeza.
El sujeto estuvo hospitalizado en Guatemala, donde fue capturado por las autoridades de ese país y posteriormente entregado a Honduras. ¿Cuáles son sus argumentos?
Elí, según se conoció, trabaja en la frontera cambiando lempiras, pero sospechosamente presentaba disparos en la cabeza. Él aseguró que estas heridas eran producto de “disparos al aire”.
Por las heridas en su cabeza, el sospechoso permaneció hospitalizado en Puerto Barrios, Izabal, pero tras haber sido dado de alta, las autoridades de Guatemala entregaron al hondureño a su país.
Según se conoció, el sospechoso fue sometido a una cirugía de emergencia por las lesiones que tenía en la cabeza, mismas que supuestamente sufrió durante el enfrentamiento en Corinto.
Las investigaciones en contra de Elí incluyen videos de seguridad captados en los alrededores y en las afueras de la vivienda donde se registró el lamentable hecho que dejó cinco agentes muertos.
En la escena del crimen, las autoridades encontraron casquillos de bala, rastros de sangre y documentación de interés como tarjetas, facturas y recibos; sin embargo, no se hallaron caletas ni droga en el lugar.
Ellos son los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) que murieron en Corinto, Omoa, el pasado 21 de mayo.
Los agentes de la Dipampco respondían a los nombres de Lester Josué Amador Herrera, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.
Elí sfue trasladado a San Pedro Sula, donde se llevará a cabo su proceso penal. Él deberá rendir su versión ante las justicia hondureña.