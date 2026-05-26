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Sospechoso de la masacre en Corinto fue capturado en Guatemala y entregado a Honduras

Con heridas en la cabeza, que aseguró eran producto de disparos al aire, fue capturado en Guatemala un hondureño sospechoso de la masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 16:31
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En manos de las autoridades hondureñas se encuentra el sospechoso de la masacre en Corinto, quien fue capturado en Guatemala y entregado autoridades en Honduras.

 Foto: Redes sociales
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Este martes se formalizó la entrega del sospechoso por parte de las autoridades guatemaltecas a Honduras en la frontera entre ambos países.

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El sospechoso presentaba heridas de arma de fuego y permanecía hospitalizado en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Sin embargo, aseguró que las heridas eran producto de disparos al aire.

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Al sujeto se le supone responsable del asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), víctimas de la masacre ocurrida en Corinto, Omoa, Cortés.

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El ciudadano fue identificado como Elí Nahúm Guerra. Tenía vendada la cabeza debido a varias heridas y trascendió que se dedicaba al cambio de lempiras en la frontera.

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Elí estaría ligado a la masacre registrada el pasado jueves 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés. Tras haber estado hospitalizado, fue entregado a las autoridades hondureñas.

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Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.

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Tras la entrega del sospechoso, este fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula.

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En San Pedro Sula, el hondureño capturado en Guatemala deberá rendir declaración ante los equipos de investigación del caso.

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Las investigaciones contra el sospechoso incluyen análisis de videos de seguridad captados en los alrededores y dentro de la vivienda donde ocurrió la masacre.

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