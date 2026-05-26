Dejan un hijo: Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, pareja víctima de la masacre en Filadelfia, Cortés

"Vamos por este 2026 con todo, con la fe en Dios", es una de las últimas publicaciones de Yoselin Guifarro antes de ser asesinada junto a su pareja Jorge Dubón, y otras dos personas más en la colonia Filadelfia, de La Lima, Cortés.
El hecho se registró en horas de la noche del lunes, cuando Yoselin Jissell Guifarro García, de 30 años, y su pareja Jorge Orlando Dubón González, de 37, se encontraban en compañía de José Noel Gómez, de 40 años, y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.
Según versiones de uno de los familiares del joven de 18 años, todos se encontraban en el interior de la vivienda cuando hombres armados los atacaron a disparos.
En el interior de la casa fue encontrado el cuerpo de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, mientras que el de los otros dos estaba en plena calle, a pocas casas de donde ocurrió el crimen.
En sus redes sociales, un usuario comentó una de sus fotografías: "Algún día se tiene que dar la boda", a lo que ella respondió: "No perderé la fe".
Se conoció que una quinta persona resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada de inmediato por agentes policiales a un centro asistencial privado, donde permanece bajo observación médica
Elementos de la Policía Nacional y de Medicina Forense llegaron a la escena para acordonar el área, mientras familiares permanecían a la espera de la entrega de los cuerpos.
Yoselin Guifarro y Jorge Dubón tenían varios años de relación y eran padres de un niño de entre 7 y 8 años, con quien compartían sus viajes.
Las autoridades manejan de manera preliminar que el hecho podría estar vinculado a estructuras criminales que operan en la zona norte del país, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.
Equipos de investigación también comenzaron la recolección de indicios y testimonios en la zona, con el objetivo de esclarecer de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón y las otras víctimas.