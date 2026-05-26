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Dejan un hijo: Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, pareja víctima de la masacre en Filadelfia, Cortés

Un amor con planes a futuro tenían Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, dos de las cuatro víctimas que perdieron la vida en una masacre registrada en horas de la noche del lunes

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 11:21
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"Vamos por este 2026 con todo, con la fe en Dios", es una de las últimas publicaciones de Yoselin Guifarro antes de ser asesinada junto a su pareja Jorge Dubón, y otras dos personas más en la colonia Filadelfia, de La Lima, Cortés.

 Foto: Cortesía
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El hecho se registró en horas de la noche del lunes, cuando Yoselin Jissell Guifarro García, de 30 años, y su pareja Jorge Orlando Dubón González, de 37, se encontraban en compañía de José Noel Gómez, de 40 años, y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.

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Según versiones de uno de los familiares del joven de 18 años, todos se encontraban en el interior de la vivienda cuando hombres armados los atacaron a disparos.

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En el interior de la casa fue encontrado el cuerpo de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón, mientras que el de los otros dos estaba en plena calle, a pocas casas de donde ocurrió el crimen.

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En sus redes sociales, un usuario comentó una de sus fotografías: "Algún día se tiene que dar la boda", a lo que ella respondió: "No perderé la fe".

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Se conoció que una quinta persona resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada de inmediato por agentes policiales a un centro asistencial privado, donde permanece bajo observación médica

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Elementos de la Policía Nacional y de Medicina Forense llegaron a la escena para acordonar el área, mientras familiares permanecían a la espera de la entrega de los cuerpos.

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Yoselin Guifarro y Jorge Dubón tenían varios años de relación y eran padres de un niño de entre 7 y 8 años, con quien compartían sus viajes.

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Las autoridades manejan de manera preliminar que el hecho podría estar vinculado a estructuras criminales que operan en la zona norte del país, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.

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Equipos de investigación también comenzaron la recolección de indicios y testimonios en la zona, con el objetivo de esclarecer de Yoselin Guifarro y Jorge Dubón y las otras víctimas.

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