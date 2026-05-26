Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso

Dentro de su propia vivienda fue asesinada Martha Montalván, una mujer que trabajaba como costurera para poder sacar a sus hijos adelante, quienes hoy quedan en luto tras este lamentable crimen ocurrido en El Paraíso. Aquí los detalles:
El crimen se registró a eso de las 6 de la mañana, cuando Martha Elizabeth Montalván Cáceres, de entre 40 y 50 años de edad, se encontraba en el interior de su vivienda.
A esa hora, un desconocido tocó la puerta de la casa de Montalván Cáceres, presuntamente diciéndole que necesitaba ayuda con un arreglo de un pantalón, a lo que ella atendió a la puerta.
No obstante, cuando la costurera le abrió la puerta, se dio cuenta de que el hombre portaba un arma y comenzó a discutir con ella, y terminó disparándole.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para acordonarla e iniciar las investigaciones, mientras se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.
Según la información preliminar brindada por sus familiares, Martha Montalván había recibido amenazas anteriormente. Sin embargo, se desconoce si fue la misma persona que la mató.
Un vocero de la Policía Nacional notificó que las autoridades se encuentran realizando operativos en la zona con el objetivo de localizar al sospechoso de este crimen.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del sospechoso que le quitó la vida a Martha.
Su muerte ha causado indignación en la gente que la conocía, pues aseguran que era una mujer muy tranquila y que le gustaba crear videos de su día a día en redes.