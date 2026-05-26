  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso

Tras hacerse pasar por un falso “cliente”, un sospechoso llegó a la casa de Martha Montalván para solicitar el arreglo de un pantalón, pero habría engañado a la víctima para asesinarla

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:14
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
1 de 10

Dentro de su propia vivienda fue asesinada Martha Montalván, una mujer que trabajaba como costurera para poder sacar a sus hijos adelante, quienes hoy quedan en luto tras este lamentable crimen ocurrido en El Paraíso. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
2 de 10

El crimen se registró a eso de las 6 de la mañana, cuando Martha Elizabeth Montalván Cáceres, de entre 40 y 50 años de edad, se encontraba en el interior de su vivienda.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
3 de 10

A esa hora, un desconocido tocó la puerta de la casa de Montalván Cáceres, presuntamente diciéndole que necesitaba ayuda con un arreglo de un pantalón, a lo que ella atendió a la puerta.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
4 de 10

No obstante, cuando la costurera le abrió la puerta, se dio cuenta de que el hombre portaba un arma y comenzó a discutir con ella, y terminó disparándole.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
5 de 10

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para acordonarla e iniciar las investigaciones, mientras se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
6 de 10

Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
7 de 10

Según la información preliminar brindada por sus familiares, Martha Montalván había recibido amenazas anteriormente. Sin embargo, se desconoce si fue la misma persona que la mató.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
8 de 10

Un vocero de la Policía Nacional notificó que las autoridades se encuentran realizando operativos en la zona con el objetivo de localizar al sospechoso de este crimen.

 Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
9 de 10

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del sospechoso que le quitó la vida a Martha.

Foto: Redes sociales
Había recibido amenazas: Martha Montalván, costurera asesinada en El Paraíso
10 de 10

Su muerte ha causado indignación en la gente que la conocía, pues aseguran que era una mujer muy tranquila y que le gustaba crear videos de su día a día en redes.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos