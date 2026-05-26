¿Quiénes son y qué se sabe sobre las víctimas de la masacre en Filadelfia, Cortés?

Una nueva masacre se registró en el país, específicamente en La Lima, Cortés, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la colonia Filadelfia. Aquí los detalles:
El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar disparos, por lo que de inmediato se desplazaron equipos policiales al lugar.
Versiones preliminares indican que las víctimas se encontraban en la entrada de una vivienda cuando hombres armados llegaron a atacarlos sin mediar palabras.
Dos de ellos corrieron intentando salvar su vida, pero fueron alcanzados por las balas a pocas casas del lugar donde estaban.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40 años; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de la vivienda, mientras que los otros dos cuerpos fueron ubicados en plena calle, a unas pocas casas de la escena.
Una quinta persona resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada de inmediato por agentes policiales a un centro asistencial privado, donde permanece bajo observación médica.
Elementos de la Policía Nacional y de Medicina Forense llegaron a la escena para acordonar el área y realizar el levantamiento de los cuerpos, además de iniciar las diligencias investigativas correspondientes.
Equipos de investigación también comenzaron la recolección de indicios y testimonios en la zona, con el objetivo de esclarecer el crimen.
Las autoridades manejan de manera preliminar que el hecho podría estar vinculado a estructuras criminales que operan en la zona norte del país, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.