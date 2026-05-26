Bajo escombros quedan años de esfuerzo de vendedores tras incendio en el mercado Galindo

Las labores de enfriamiento continúan, mientras vendedores revisan cómo quedó lo que durante años les costó construir, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 50 puestos ubicados en la zona del mercado Galindo, en Comayagüela. Así quedó el lugar:
En total escombros quedaron los negocios de capitalinos, que hoy viven un profundo dolor y angustia tras perder su principal fuente de ingreso, luego de que un incendio arrasara con varios puestos.
La madrugada de este martes se registró un incendio en la zona del mercado Galindo, en Comayagüela, dejando pérdidas millonarias y decenas de comerciantes afectados.
Más de 50 puestos comerciales y al menos tres bodegas utilizadas para almacenar mercadería y medicamentos quedaron en total cenizas.
El siniestro comenzó de manera repentina y se propagó entre los locales debido a la cercanía de las estructuras y al material almacenado.
En imágenes compartidas se observan materiales de limpieza como suavizante y desinfectantes que quedaron entre los escombros de estos negocios.
En otras fotografías se muestran cajas de productos plásticos derretidas, así como mesas, rejas y cajas de cartón quemadas. “Tenemos que empezar de cero”, relató con voz entrecortada una de las afectadas mientras removía escombros.
Pero no solo fueron pérdidas materiales, también económicas, pues algunos comerciantes tenían sus cajas de dinero en sus negocios, las cuales también fueron consumidas por las llamas. “Se propagó demasiado rápido el fuego, no nos dio tiempo de sacar nada. Lo hemos perdido todo, desde la infraestructura hasta toda la mercancía. Lo que fue nuestro centro de trabajo hoy son escombros”, expresó otro comerciante afectado.
Montañas de ropa quemada se observan en las calles del mercado Galindo, junto a madera convertida en carbón. Pese a ello, los comerciantes mantienen la esperanza de poder salvar algunas de sus pertenencias.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron intensas labores durante más de siete horas para evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles ubicados entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela.
Aunque las labores bomberiles evitaron que el fuego se propagara a más negocios, lo cierto es que nada de esto evitó la gran pérdida económica que enfrentan estos capitalinos, quienes hoy quedan sin su sustento.
“Tenemos pérdidas bastante grandes, aquí estaba todo nuestro capital”, expresaron los vendedores afectados. “Nosotros aquí mismo vivimos y solo buscamos la forma de salir adelante”, añadieron.