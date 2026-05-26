Bajo escombros quedan años de esfuerzo de vendedores tras incendio en el mercado Galindo

Pero no solo fueron pérdidas materiales, también económicas, pues algunos comerciantes tenían sus cajas de dinero en sus negocios, las cuales también fueron consumidas por las llamas. “Se propagó demasiado rápido el fuego, no nos dio tiempo de sacar nada. Lo hemos perdido todo, desde la infraestructura hasta toda la mercancía. Lo que fue nuestro centro de trabajo hoy son escombros”, expresó otro comerciante afectado.