Bomberos heridos, negocios en cenizas y pérdidas cuantiosas: incendio en el mercado Galindo

En horas de la madrugada de este martes, un voraz incendio consumió decenas de negocios ubicados en la zona del mercado Galindo, en Comayagüela, dejando pérdidas cuantiosas y decenas de comerciantes afectados. Aquí las imágenes.
El reporte preliminar indica que las llamas destruyeron al menos 35 puestos comerciales y al menos tres bodegas utilizadas para almacenar mercadería y medicamentos.
El siniestro comenzó de manera repentina durante horas de la madrugada y rápidamente se propagó entre los locales debido al material almacenado en los negocios.
Mientras los comerciantes intentaban evitar perder toda su mercadería, residentes del sector buscaban ponerse a salvo ante las densas columnas de humo que cubrían el lugar.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron intensas labores durante más de siete horas para evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles ubicados entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela.
“Estuvimos aproximadamente siete horas sofocando el fuego. Otras instituciones nos apoyaron con cisternas de agua y ahora realizaremos un censo real para determinar cuántos puestos fueron consumidos en su totalidad”, informó el mayor Sergio Madrid, vocero de operaciones del Cuerpo de Bomberos.
Durante las labores de rescate, los socorristas lograron rescatar a cuatro personas, dos menores de edad y dos adultos, que habían quedado atrapadas en la tercera planta de uno de los edificios afectados.
Las personas evacuadas fueron puestas a salvo y no presentaban lesiones de gravedad tras ser atendidas por los equipos de emergencia que permanecían en el lugar.
Sin embargo, dos miembros del Cuerpo de Bomberos resultaron lesionados mientras participaban en las labores de control y remoción de escombros.
El reporte indica que uno de los bomberos sufrió una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, mientras que el segundo presentó una herida causada por un objeto cortopunzante.
Vendedores calificaron lo ocurrido como una tragedia económica para decenas de familias que dependían de los ingresos generados por negocios que ahora quedaron destruidos por el fuego.
Hasta esta hora del día continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños, mientras especialistas del equipo de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos realizan las inspecciones técnicas para determinar el origen del siniestro.