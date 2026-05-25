Trasladaron restos óseos: ¿Por qué aún no entregan el cuerpo del policía Nels Benavides?

Nels Makey Eguigure Benavides es uno de los cinco policías de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) que murió en la masacre registrada el pasado jueves 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés.
Pese a que ya han pasado cuatro días desde la masacre, el cuerpo del joven aún no ha sido entregado a sus familiares. ¿Por qué? A continuación, los detalles.
De acuerdo con Medicina Forense, este lunes los restos del cuerpo que fue hallado desmembrado y quemado, y que se presume pertenecen a Nels Makey Eguigure Benavides, fueron trasladados a Tegucigalpa.
Ha sido todo un proceso lograr corroborar si el cuerpo hallado corresponde a Nels Makey Eguigure Benavides, debido al estado en el que ingresó el cadáver a la morgue.
Se conoció que desde San Pedro Sula enviaron los restos óseos a la morgue de Tegucigalpa para realizar exámenes de compatibilidad. La madre de Nels viajó desde Yuscarán, El Paraíso, hasta la morgue capitalina para proporcionar una muestra de sangre.
Los cinco agentes fueron atacados por una supuesta estructura criminal, lo que desató un fuerte enfrentamiento. Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados en una zona montañosa.
Mientras las autoridades aún trabajan para identificar plenamente el cuerpo, los otros cuatro compañeros de Nels ya fueron sepultados por sus familiares en distintos puntos del país.
Las demás víctimas fueron identificadas como Leonel Alejandro Valdez Núñez, Lesther Josué Amador Herrera, Emerson Josué Canales Fúnez y Dailin Francisco Elvir Quintanilla.
Según la Secretaría de Seguridad, los cinco agentes realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala.
Según se conoció, los cinco agentes de la Dipampco sí tenían asignada una misión en Colón, pero no en Corinto, Omoa, donde ocurrió la tragedia.