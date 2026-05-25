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¿Quién era "El Rasta", tatuador asesinado en la colonia El Roble de San Pedro Sula?

"El Rasta", tatuador de 35 años muy querido en la zona norte, murió baleado en El Roble. Una amiga le había dado una cerveza minutos antes del crimen

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:43
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El pasado domingo 24 de mayo, pistoleros le quitaron la vida a Franklin Morales, de 35 años, tras una presunta discusión en una cantina clandestina ubicada en la colonia El Roble, en San Pedro Sula. ¿Quién era y por qué su muerte ha causado gran conmoción en la zona norte del país? A continuación los detalles.

Foto: Facebook Franklin Morales
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Morales, era un popular tatuador de la zona norte. Sus familiares y amigos lo conocían cariñosamente como "El Rasta".

 Foto: Facebook Franklin Morales
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Quienes conocían a Franklin, lo describen como un hombre muy carismático y talentoso. Antes de dedicarse al arte del tatuaje había trabajado en un Call Center.

Foto: Facebook Franklin Morales
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Con el tiempo, convirtió su pasión por el dibujo en su modo de vida y se hizo un nombre en la región.

Foto: Facebook Franklin Morales
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Franklin residía en Choloma, pero se crio en El Roble, zona que visitaba con frecuencia también por sus amigos, según manifestaron allegados.

Foto: Facebook Franklin Morales
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El Rasta había emigrado de manera irregular hacia los Estados Unidos, sin embargo, fue deportado recientemente y había regresado a Honduras, sin imaginar que perdería la vida.

Foto: cortesía redes sociales
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Lamentablemente, el reconocido tatuador murió abatido a disparos por desconocidos tras una presunta discusión. Su cadáver quedó tendido en plena calle por lo que fueron alertadas las autoridades policiales y miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento.

Foto: cortesía redes sociales
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Una amiga suya relató que horas antes del crimen que Franklin se le acercó y le hizo una petición. "Me dijo: 'dame para beber'. Yo le dije que no me habían pagado, pero le di una cerveza. Solo le dije: 'Anda dormí, papá'. Después me di cuenta de que lo mataron", relató. Otro de sus allegados lamentó el fatal desenlace. "Yo le hablaba de Dios, pero él no escuchaba, se hacía el sordo", expresó.

Foto: Facebook Franklin Morales
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Sus familiares y amigos se encuentran devastados la muerte de Franklin, especialmente porque deja tres hijos.

Foto: Facebook Franklin Morales
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La noticia de su muerte conmocionó a mucha gente de la zona. En redes sociales, amigos y clientes le rindieron tributo con mensajes cargados de afecto y nostalgia.

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"Hay personas que marcan la piel y otras que marcan el corazón. Vos hiciste ambas. Buen viaje, hermano. RIP Rasta", escribió uno de sus conocidos. "Gracias, amigo, fuiste lindo y de buen corazón, así te voy a recordar, mi Rasta", publicó otro.

 Foto: Facebook Franklin Morales
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De momento, las autoridades investigan las circunstancias exactas del crimen y buscan dar con el paradero de los hechores. Todavía no hay capturas por el hecho violento que deja enlutada a una familia.

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