¿Quién era "El Rasta", tatuador asesinado en la colonia El Roble de San Pedro Sula?

Una amiga suya relató que horas antes del crimen que Franklin se le acercó y le hizo una petición. "Me dijo: 'dame para beber'. Yo le dije que no me habían pagado, pero le di una cerveza. Solo le dije: 'Anda dormí, papá'. Después me di cuenta de que lo mataron", relató. Otro de sus allegados lamentó el fatal desenlace. "Yo le hablaba de Dios, pero él no escuchaba, se hacía el sordo", expresó.