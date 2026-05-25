"Le pido a Dios la oportunidad de ver a mis hijos convertirse en profesionales": Último deseo de abogada asesinada en Colón

La muerte de la abogada Carla Yessenia López Brizuela no solo ha causado dolor y preocupación por la forma violenta en que fue asesinada, sino también por el mensaje que dejó publicado días antes de su crimen y que hoy conmueve en redes sociales.
La profesional del derecho fue asesinada la madrugada de este lunes 25 de mayo dentro de su vivienda en el sector de Quebrada de Arena, en Tocoa, donde sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y acabaron con su vida.
Sin embargo, en medio del dolor que ha dejado el crimen, uno de los aspectos que más ha impactado a quienes conocían a Carla López es el último deseo que expresó públicamente apenas dos semanas antes de ser asesinada.
“En el nombre de Dios solo le pido a Dios me dé la oportunidad de ver a mis hijos convertirse en profesionales sirviendo a la sociedad con mucho amor, pero sobre todo siendo buenos hijos de Dios”, escribió la abogada el pasado 12 de mayo en sus redes sociales.
Hoy, esas palabras cobran un significado aún más doloroso, luego de que la madre de tres menores fuera asesinada sin imaginar que días después perdería la vida de manera violenta.
La profesional del derecho, en sus redes sociales, acostumbraba compartir mensajes cristianos, publicaciones de motivación y reflexiones dedicadas a su familia.
Además de su carrera profesional, Carla López se mostraba constantemente como una madre dedicada a sus hijos, con quienes compartía fotografías, momentos familiares y mensajes cargados de fe.
La tragedia que hoy golpea a esta familia también revive otro episodio violento ocurrido en 2024, cuando su esposo, Rómulo Arturo Lemus Peña, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Cucuyagua, Copán.
En aquel atentado, Carla López sobrevivió junto a su padre, luego de que hombres armados interceptaran el vehículo en el que se transportaban y dispararan en repetidas ocasiones.
Ahora, menos de dos años después, los tres hijos de la pareja han quedado sin padre y sin madre tras ambos hechos violentos que han marcado profundamente a sus familiares y allegados.
De acuerdo con información preliminar, la abogada se encontraba dentro de su vivienda cuando los agresores ingresaron al inmueble y la atacaron mortalmente.
Aunque versiones extraoficiales indican que el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, las autoridades aún no han confirmado oficialmente los detalles forenses del crimen.
Elementos policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
En redes sociales, decenas de mensajes recuerdan hoy a Carla López como una mujer creyente, entregada a sus hijos y con sueños que quedaron truncados por la violencia que nuevamente golpeó a su familia.