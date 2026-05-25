"Tenemos miedo a que los próximos muertos seamos nosotros": vecinos de Rigores, Trujillo

Los sentimientos que reinan entre los pobladores de la aldea Rigores en el Aguán, Trujillo, son de indignación y miedo, también hay un clamor generalizado para que la justicia alcance a los responsables del asesinato a tiros de los 20 personas, entre ellos mujeres y menores de edad. Hoy la comunidad tiene miedo de " ser los próximos muertos".