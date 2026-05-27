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Comando armado de Honduras ingresó sin autorización a Guatemala en carros y atacó a su ejército

El Ejército de Guatemala frustró un ataque en la frontera con Honduras tras detectar vehículos con hombres armados vinculados presuntamente al crimen organizado

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 08:40
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El Ejército de Guatemala repelió el ataque de un comando armado que ingresó desde Honduras de manera ilegal al territorio local, sin que se registraran bajas ni detenciones.

 Foto: EFE
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A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa de Guatemala explicó que personal militar destacado en el área fronteriza de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, detectó el ingreso al territorio nacional.

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Los hondureños ingresaban por un paso no autorizado en varios automóviles, según las autoridades.

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Tras observar la presencia militar, los hondureños que viajaban en vehículos y fuertemente armados abrieron fuego en contra de los miembros del Ejército guatemalteco.

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Rápidamente, los militares guatemaltecos repelieron el ataque de los desconocidos, presuntamente vinculados a estructuras del crimen organizado, y los hicieron regresar hacia territorio hondureño.

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Las autoridades indicaron que mantienen reforzada la presencia militar en la zona fronteriza y que "las acciones de seguridad continúan y se han fortalecido los dispositivos operativos en la zona. Proteger la vida, y el territorio son prioridad de este Gobierno".

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Durante el enfrentamiento no se registraron bajas en las filas castrenses ni tampoco capturas, de acuerdo a la misma fuente.

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“Ante esta amenaza, el Ejército de Guatemala intervino oportunamente para proteger a la población, repeler a los intrusos y reforzar el control en el área”, dijo la Presidencia de Guatemala a CNN.

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En la actualidad, el Ejército del país que preside Bernardo Arévalo mantiene una vigilancia y ha reforzado su presencia en la frontera con Honduras para fortalecer la seguridad en el área, luego de dos masacres registradas en este último país la semana pasada.

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El 22 de mayo, dos ciudadanos hondureños heridos de bala fueron detenidos en un hospital del noroeste de Guatemala por su presunta participación en un ataque armado en el que murieron cinco policías en la frontera entre ambos países.

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