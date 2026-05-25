Ataque terrorista contra un tren deja al menos 29 muertos y 102 heridos en Pakistán

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el ataque de "acto cobarde de terrorismo" y lo atribuyó a "fuerzas hostiles" que operan desde Afganistán con el patrocinio de la India con el único objetivo de desestabilizar el país. Ningún grupo ha asumido por el momento la autoría inmediata del ataque.