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Dos hermanos eran los jóvenes que murieron en accidente de moto en Santa Bárbara

Dos hermanos perdieron la vida tras un choque entre motocicletas en la CA-4, a la altura de Naco, Santa Bárbara, pese a ser trasladados de emergencia a un centro asistencial

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 10:08
Dos hermanos eran los jóvenes que murieron en accidente de moto en Santa Bárbara

Maynor e Isaías Rodríguez son los hermanos que murieron en un accidente de tránsito.

Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Una tragedia enluta a la comunidad de La Laguna, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, tras la muerte de dos hermanos en un violento accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-4.

Las víctimas fueron identificadas como Maynor e Isaías Rodríguez, quienes perdieron la vida luego de versos involucrados en la colisión entre dos motocicletas registradas a la altura de Montegrande, en el sector de Naco.

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De acuerdo con la información preliminar, ambos jóvenes resultaron gravemente heridos tras el impacto y fueron trasladados de emergencia hacia un centro asistencial en San Pedro Sula, donde se confirmó su fallecimiento al momento de su ingreso.

El fuerte choque provocó consternación entre familiares y habitantes de la zona, quienes lamentaron la pérdida de los hermanos.

Autoridades competentes investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente para determinar responsabilidades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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