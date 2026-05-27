Dos hermanos eran los jóvenes que murieron en accidente de moto en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Una tragedia enluta a la comunidad de La Laguna, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, tras la muerte de dos hermanos en un violento accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-4.

Las víctimas fueron identificadas como Maynor e Isaías Rodríguez, quienes perdieron la vida luego de versos involucrados en la colisión entre dos motocicletas registradas a la altura de Montegrande, en el sector de Naco.