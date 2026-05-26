Sectores integran una mesa técnica en rubro de construcción en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno y la empresa privada conformaron ayer una mesa técnica en el sector construcción.

En tal sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) Eddy Ordóñez, informó que “esta mesa técnica está conformada por diferentes sectores y decidimos reactivarla para darle certeza, que las decisiones que se están tomando sean técnicas”.

“Nosotros no vamos a ceder a la presión porque las decisiones deben de ser técnicas; no puedo venir en un diálogo, en una plática a deshacer algo técnico que le tomó a los expertos no dos o tres años”, indicó.

La referida mesa surge en el marco de la vigencia del acuerdo ministerial 027-2026 contentivo del reglamento técnico hondureño materiales de construcción, cemento hidráulico, especificaciones técnicas, etiquetado y registro que ha generado polémica sobre todo entre los importadores de cemento, quienes alegan perjuicios y han intensificado acciones de protesta en diversos ejes carreteros del país.

Las especificaciones técnicas y los requisitos de etiquetado y registro que debe cumplir el cemento hidráulico comercializado en el país al tiempo de prevenir riesgos para la seguridad y la vida de las personas y su entorno, así como evitar prácticas que puedan inducir a error y engaño para proteger y salvaguardar el derecho de información de los consumidores establece este reglamento.

Representantes del Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH) consideraron que el acuerdo ministerial 027-2026 implica una oportunidad de mejora y no un conflicto debido a que ha venido trabajando desde 2018.

Sin embargo, los importadores de cemento proveniente de China sostienen que con el referido reglamento se elimina la competencia.