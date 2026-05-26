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Segundo día de toma: Transportistas cruzan rastras en la carretera del sur

Conductores de rastras bloquearon este martes la carretera en el sur del país tras no llegar a un acuerdo con las autoridades sobre el ajuste tarifario

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 06:06
Segundo día de toma: Transportistas cruzan rastras en la carretera del sur

Docenas de personas se sumaron a la toma de los transportistas en la salida del sur de la capital.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo bloqueo de carreteras se registra la mañana de este martes 26 de mayo en la zona sur del país, luego de que conductores de rastras retomaran las protestas ante la falta de acuerdos con las autoridades sobre las tarifas del transporte de carga y el bloqueo a la importación de cemento.

Los transportistas cumplieron su advertencia y desde las 5:00 de la mañana atravesaron sus unidades pesadas sobre la carretera, paralizando parcialmente el paso vehicular y generando largas filas en distintos sectores.

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La medida es impulsada por la Asociación de Transportistas de Carga del Sur (Astracsur). Su representante, Juan Carlos Bonilla, había anunciado desde el lunes la reanudación de las tomas y advirtió que las protestas podrían extenderse a nivel nacional si no se alcanza un entendimiento.

El lunes, los empresarios suspendieron temporalmente las acciones tras ser convocados a una mesa de diálogo por el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez.

El funcionario explicó que la convocatoria se había programado desde la semana anterior y señaló que la decisión de importar cemento responde a criterios técnicos adoptados por el Gobierno.

Ordóñez indicó que el cemento pierde calidad después de 60 días, por lo que es necesario garantizar que el producto utilizado en proyectos de infraestructura cumpla con los estándares requeridos.

“Por esta razón se ha optado por importar cemento de origen turco, garantizando así los niveles de calidad necesarios para la seguridad de las construcciones”, manifestó.

Por su parte, el dirigente del transporte de carga pesada, Pablo Ruiz, aseguró que el gremio mantiene su postura firme y no descarta un paro nacional ante la falta de consensos con las autoridades.

Ruiz sostuvo que la tarifa del transporte tiene respaldo legal y señaló que no puede ser ignorada mientras exista un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

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Asimismo, cuestionó las declaraciones de algunos sectores empresariales, a quienes acusó de desinformar sobre el conflicto tarifario. También advirtió que una paralización a nivel nacional podría afectar el abastecimiento y distribución de productos en diferentes regiones del país.

Las protestas ya generan complicaciones para miles de ciudadanos de la zona sur, quienes se han visto obligados a recorrer varios kilómetros para llegar a sus trabajos, centros educativos y universidades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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