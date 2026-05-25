¿Habló Lizzo mal de Taylor Swift? La polémica en redes que rescata un conflicto de 2016

Los Ángeles, Estados Unidos.- La disputa arrancó el pasado viernes cuando un usuario de X compartió un fragmento del videoclip de "STFU", un tema del mixtape de Lizzo "Me sigue doliendo la cara de tanto sonreír", publicado en 2025, acompañado de una descripción en la que comparaba sus cifras de reproducción con las de otros lanzamientos.
Sin entender el sentido del mensaje, Lizzo lo recompartió y pidió a sus seguidores que le explicaran a qué se refería. Esa pregunta abrió la puerta a una acusación que no tardó en ganar tracción.
Un usuario le respondió que esos números eran la consecuencia del "s–t talking" que supuestamente había dirigido durante años a Taylor Swift, un comentario que acumuló más de 2,000 me gusta antes de que Lizzo reaccionara. Su respuesta, publicada el sábado, fue sin rodeos.
"Antes que nada, nunca he hablado mal de Taylor Swift. Y ya que estamos, nunca he hablado mal de ningún artista", escribió, añadiendo que mencionar el nombre de un compañero del sector no equivale a criticarlo.
Una parte de la base de seguidores de Swift rechazó esa versión y señaló 2016, cuando Kanye West lanzó "Famous", un tema con referencias despectivas hacia la cantante. Varios usuarios compartieron un antiguo vídeo en el que Lizzo rapeaba junto a esa canción como prueba de dónde había estado su lealtad en aquel momento.
"Literalmente apoyaste a Kanye West en 2016", escribió una de las comentaristas.Otros salieron en defensa de Lizzo y argumentaron que corear una canción no equivale a un ataque personal contra otro artista. El episodio choca, en cierta medida, con declaraciones más recientes.
En una entrevista de 2022 en The Breakfast Club, Lizzo se describió a sí misma como "la Taylor Swift negra", señalando similitudes en la forma en que ambas artistas recurren a sus relaciones personales para componer. Ese mismo año, respondió públicamente a West después de que el rapero hiciera comentarios sobre su físico.