¿Habló Lizzo mal de Taylor Swift? La polémica en redes que rescata un conflicto de 2016

Los Ángeles, Estados Unidos.- La disputa arrancó el pasado viernes cuando un usuario de X compartió un fragmento del videoclip de "STFU", un tema del mixtape de Lizzo "Me sigue doliendo la cara de tanto sonreír", publicado en 2025, acompañado de una descripción en la que comparaba sus cifras de reproducción con las de otros lanzamientos. Sin entender el sentido del mensaje, Lizzo lo recompartió y pidió a sus seguidores que le explicaran a qué se refería. Esa pregunta abrió la puerta a una acusación que no tardó en ganar tracción.

Un usuario le respondió que esos números eran la consecuencia del "s–t talking" que supuestamente había dirigido durante años a Taylor Swift, un comentario que acumuló más de 2,000 me gusta antes de que Lizzo reaccionara. Su respuesta, publicada el sábado, fue sin rodeos.

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"Antes que nada, nunca he hablado mal de Taylor Swift. Y ya que estamos, nunca he hablado mal de ningún artista", escribió, añadiendo que mencionar el nombre de un compañero del sector no equivale a criticarlo.

