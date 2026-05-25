Jugadores de Real Madrid que no jugarán el Mundial 2026: Varias estrellas en la lista

La mayor parte de los jugadores de Real Madrid se quedarán si jugar el Mundial 2026 y aquí te mostramos el amplio listado.
Dani Carvajal - El capitán de 34 años ya se despidió de la afición merengue después de 13 temporadas en el club y de esta forma también termina su ciclo con la selección española.
Trent Alexander-Arnold - El lateral no jugará el Mundial con Inglaterra por decisión de Thomas Tuchel. El técnico lo dejó fuera de la convocatoria tras una campaña irregular con los merengues.
Dean Huijsen - Contaba con opciones de aparecer en la convocatoria de España, ya que encadenaba llamados del seleccionador Luis de la Fuente desde que debutó en 2025 debutó con 'La Roja', pero su irregularidad en el club blanco le ha hecho perder el sitio.
Raúl Asencio - Fue convocado por primera vez a la absoluta en marzo de 2025 por De la Fuente para disputar la Nations League. Sin embargo, el defensor de 23 años ha estado ausente de las convocatorias más recientes y también verá la Copa del Mundo desde su casa.
Eder Militao - Sufrió una recaída de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esta dolencia requirió una intervención quirúrgica en Finlandia, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por un tiempo estimado de cinco meses. Por este motivo no fue convocado por Carlo Ancelotti en Brasil.
Fran García - Debutó con España en octubre de 2023 en un partido de clasificación para la Eurocopa frente a Escocia. Aunque formó parte de la convocatoria que ganó la Nations League 2023 y fue incluido en la última prelista, no logró entrar en la convocatoria final para el Mundial 2026.
Ferland Mendy - Sufrió una rotura grave en el tendón del recto femoral de la pierna derecha con separación ósea. La lesión, ocurrida en un duelo ante el Espanyol, requiere cirugía y se estima que estará de baja por un período de hasta un año. No fue convocado por el técnico Didier Deschamps en Francia.
Eduardo Camavinga - Aunque el mediocampista francés no está lesionado, su notable bajón de rendimiento en el equipo merengue le hizo perder su puesto en la selección, convirtiéndose en una de las grandes ausencias del equipo nacional y del propio Mundial.
Thiago Pitarch - Aún no ha debutado con 'La Roja' y esperaba un milagro para hacerlo de cara al Mundial. Sin embargo, la joven promesa del Real Madrid ha representado a España en categorías inferiores (incluyendo la Sub-20 y la Sub-21) y ha manifestado abiertamente que su gran sueño es llegar al combinado mayor y ganar títulos. Cabe señalar que rechazó el ofrecimiento para representar a Marruecos.
Dani Ceballos - Su último partido con España fue el 28 de marzo de 2023 en la derrota por 2-0 frente a Escocia, correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa. En dicho encuentro, disputó la segunda mitad tras ingresar desde el banquillo. No tiene sitio en el Real Madrid y mucho menos en la selección.
Rodrygo - Se pierde la Copa del Mundo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha el pasado 2 de marzo. Su tiempo estimado de recuperación lo descarta por completo de la gran cita con el combinado brasileño.
Gonzalo García - El delantero recibió el llamado a la concentración de España como parte de la prelista para la fase preparatoria del Mundial. Sin embargo, el canterano madridista no figura en la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.
Por otro lado y, por mencionar a algunos, tenemos a los jugadores del Real Madrid que sí estarán en el Mundial. Kilyan Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius representarán a Francia, Inglaterra y Brasil, respectivamente. Son las estrellas en sus selecciones y podrían cruzar sus caminos en busca del título.
Aurelién Tchouaméni y Fede Valverde, que tuvieron un fuerte encontronazo en el tramo final de la campaña, también disputarán la Copa del Mundo. El primero con Francia y el segundo con Uruguay, donde también porta el gafete de capitán.
La gran estrella y el jugador más determinante de la selección turca es Arda Güler. El joven mediapunta del Real Madrid se ha convertido en el líder y motor ofensivo de su país, siendo pieza clave para su clasificación.
Tras estar de baja aproximadamente un mes y medio, Thibaut Courtois se reincorporó a los entrenamientos del equipo blanco a principios de mayo y fue titular en los últimos encuentros de LaLiga. Fue incluido en la lista oficial de la selección de Bélgica de cara al certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
El defensor Antonio Rüdiger ha sido convocado oficialmente por el seleccionador Julian Nagelsmann en la lista de 26 futbolistas de la selección alemana para el torneo. Será su tercera participación en Mundiales.
Brahim Díaz jugará la Copa del Mundo tras haberse consolidado como pieza clave y figura estelar en la selección de Marruecos. Los 'Leones del Atlas' aseguraron su participación y el volante madridista es titular indiscutible en su esquema.
Mientras tanto, en Argentina el seleccionador Lionel Scaloni todavía no anuncia la convocatoria final. Franco Mastantuono se encuentra en la prelista de 55 jugadores y tendría la posibilidad de vivir su primera experiencia mundialista.