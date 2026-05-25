Jugadores de Real Madrid que no jugarán el Mundial 2026: Varias estrellas en la lista

Thiago Pitarch - Aún no ha debutado con 'La Roja' y esperaba un milagro para hacerlo de cara al Mundial. Sin embargo, la joven promesa del Real Madrid ha representado a España en categorías inferiores (incluyendo la Sub-20 y la Sub-21) y ha manifestado abiertamente que su gran sueño es llegar al combinado mayor y ganar títulos. Cabe señalar que rechazó el ofrecimiento para representar a Marruecos.