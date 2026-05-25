Rubilio Castillo y otros "cracks" que fallaron penales en finales de Liga Nacional

En la final del Clausura 2022, Motagua visitaba a Real España con una buena renta de tres goles de ventaja, sin embargo, a la Máquina se le presentó una oportunidad de oro con un penal que Ramiro Rocca terminó fallando. Al final, esa acción marcó la diferencia y las Águilas terminaron conquistando el título en el estadio Olímpico.