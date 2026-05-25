Rubilio Castillo y otros "cracks" que fallaron penales en finales de Liga Nacional

En el mundo del fútbol es habitual ver la imagen de grandes "cracks" fallando en el momento en que su equipo más lo necesita y en la Liga Nacional de Honduras hay varios grandes jugadores que se han tropezado desde los once pasos.
Rubilio Castillo tomó la responsabilidad de ejecutar el primer penal ante Motagua en la final del Clausura 2026, pero su disparo se estrelló en el horizontal y comenzó a marcar el destino del cuadro verdolaga.
Agustín Auzmendi tuvo un trago amargo en la final del Apertura 2023, cuando Menjívar le atajó un penal que terminó siendo clave en una final que acabó ganando el Olimpia.
En la final del Clausura 2022, Motagua visitaba a Real España con una buena renta de tres goles de ventaja, sin embargo, a la Máquina se le presentó una oportunidad de oro con un penal que Ramiro Rocca terminó fallando. Al final, esa acción marcó la diferencia y las Águilas terminaron conquistando el título en el estadio Olímpico.
En la final de la liguilla del Clausura 2021, Roberto Moreira, infalible goleador cuando se trataba de enfrentar a Olimpia vistiendo la camiseta de Motagua, erró desde los once pasos en la tanda de penales y al final sus compañeros no pudieron evitar que los Leones fueran tricampeones.
En el Clausura 2019, Olimpia y Motagua disputaron una polémica final que pudo haber tenido otro desenlace si Jerry Bengtson no fallaba su lanzamiento ante Rougier.
Junior Izaguirre era un penalero certificado, nunca fallaba hasta que en mayo de 2015 sucedió lo impensado cuando erró desde los pnce pasos frente a Noel Valladares. Al final, esta acción terminó condenando a Motagua frente a su máximo rival.
Mauricio Sabillón falló el penal que le dio el título al Olimpia en la final del Clausura 2014, a la cual había llegado el Marathón tras una sufrida campaña en la que peleó el descenso.
Rony Martínez fue el goleador del Torneo Apertura 2013 y todas las esperanzas estaban puestas sobre él para que Real Sociedad fuera campeón, pero en los penales mandó su penal a las nubes y le dejó el título en bandeja de plata al Real España.
Wilmer Velásquez es sinónimo de goles y levantar campeonatos, pero en el 2000 mostró su cara más triste tras fallar ante Hugo Caballero en la final en que Motagua volvió a festejar ante el Olimpia.
Rudy Williams le dio muchas alegrías al Olimpia en las décadas de los 80's y 90's, sin embargo, la imagen que todos recuerdan de él es del penal fallado frente a Diego Vázquez, el cual terminó significando un nuevo título motagüense sobre los Leones y el inicio de la leyenda del argentino.
La final del Clausura 1998 es recordada por el gol de oro de Clavasquín, pero muy pocos se acuerdan que antes del tiro libre más famoso en la historia del fútbol hondureño, Amado Guevara falló un penal que le podría haber dado el título a su equipo. Menos mal que su compañero terminó salvándolo.