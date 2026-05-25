Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua

Motagua celebró el título de Liga Nacional en un reconocido hotel de Tegucigalpa. Las postales que dejó el festejo del Ciclón Azul.
Javier Atala, uno de los altos directivos de Motagua, posó sonriente con la copa número 20 en la historia del "mimado en Liga Nacional.
Los legionarios de Motagua John Kleber Oliveira da Silva, Jorge Serrano y "Droopy" Gómez con las banderas de sus países.
El director deportivo Emilio Izaguirre se hizo acompañar se su hijo, que también es jugador de las reservas del equipo azul.
Emilio Izaguirre JR. se hizo acompañar se su pequeña hermana y otra linda chica.
El presidente vitalicio de Motagua, Pedro Atala, junto a Andy Hernández, uno de los héroes en la tanda de penales de la Gran Final ante Marathón.
Junio Izaguirre suma un nuevo título como miembro del cuerpo técnico de Motagua.
Luis Meléndez posa con la 20 y su bella novia. Todo era felicidad en la celebración de Motagua.
Jhen Clever Portillo con la foto que no puede faltar. Beso a la copa de campeón.
Giancarlo Sacaza se hizo acompañar de su familia en la celebración en un reconocido hotel capitalino.
Dennis Meléndez junto a su hermano Luis, ambos juegan juntos en Motagua.
John Kleber Oliveira junto a su linda esposa y bellos hijos.
Los aficionados de Motagua no querían perderse la foto con la copa de campeón.
El portero Luis Ortíz celebró tras haberle ganado la copa a su exequipo, Marathón.
Alejandro Reyes también se hizo acompañar de su mayor motivación, su familia.
Rodrigo de Olivera posa con la copa 20 acompañado de sus seres queridos.
Jorge Serrano se fumó un puro en plena celebración tras una temporada exitosa.
El defensor Marcelo Santos podría haber vivido su último torneo en Motagua y lo disfrutó como nunca.
El técnico español Javier López es la mente maestra detrás del éxito de Motagua.
"Milo" fue uno de los más felices tras la obtención del campeonato e incluso lloró en el Nacional.
Motagua llenó de alegría a sus aficionados con el nuevo título de Liga Nacional.