  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua

El Ciclón Azul obtuvo su copa número 20 de la historia en el fútbol hondureño tras vencer en penales a Marathón

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 09:52
Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
1 de 21

Motagua celebró el título de Liga Nacional en un reconocido hotel de Tegucigalpa. Las postales que dejó el festejo del Ciclón Azul.

Fotos: Erick Castillo / EL HERALDO.
Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
2 de 21

Javier Atala, uno de los altos directivos de Motagua, posó sonriente con la copa número 20 en la historia del "mimado en Liga Nacional.
Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
3 de 21

Los legionarios de Motagua John Kleber Oliveira da Silva, Jorge Serrano y "Droopy" Gómez con las banderas de sus países.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
4 de 21

El director deportivo Emilio Izaguirre se hizo acompañar se su hijo, que también es jugador de las reservas del equipo azul.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
5 de 21

Emilio Izaguirre JR. se hizo acompañar se su pequeña hermana y otra linda chica.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
6 de 21

El presidente vitalicio de Motagua, Pedro Atala, junto a Andy Hernández, uno de los héroes en la tanda de penales de la Gran Final ante Marathón.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
7 de 21

Junio Izaguirre suma un nuevo título como miembro del cuerpo técnico de Motagua.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
8 de 21

Luis Meléndez posa con la 20 y su bella novia. Todo era felicidad en la celebración de Motagua.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
9 de 21

Jhen Clever Portillo con la foto que no puede faltar. Beso a la copa de campeón.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
10 de 21

Giancarlo Sacaza se hizo acompañar de su familia en la celebración en un reconocido hotel capitalino.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
11 de 21

Dennis Meléndez junto a su hermano Luis, ambos juegan juntos en Motagua.
Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
12 de 21

John Kleber Oliveira junto a su linda esposa y bellos hijos.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
13 de 21

Los aficionados de Motagua no querían perderse la foto con la copa de campeón.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
14 de 21

El portero Luis Ortíz celebró tras haberle ganado la copa a su exequipo, Marathón.
Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
15 de 21

Alejandro Reyes también se hizo acompañar de su mayor motivación, su familia.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
16 de 21

Rodrigo de Olivera posa con la copa 20 acompañado de sus seres queridos.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
17 de 21

Jorge Serrano se fumó un puro en plena celebración tras una temporada exitosa.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
18 de 21

El defensor Marcelo Santos podría haber vivido su último torneo en Motagua y lo disfrutó como nunca.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
19 de 21

El técnico español Javier López es la mente maestra detrás del éxito de Motagua.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
20 de 21

"Milo" fue uno de los más felices tras la obtención del campeonato e incluso lloró en el Nacional.

Novias de jugadores deslumbran y lo que hizo Serrano: Así se vivió la celebración privada de Motagua
21 de 21

Motagua llenó de alegría a sus aficionados con el nuevo título de Liga Nacional.

Cargar más fotos