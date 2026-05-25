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Barrida en Marathón: Los jugadores que no seguirían tras nuevo fracaso en Liga Nacional

La junta directiva comandada por Daniel Otero se reunirá para tomar decisiones inmediatas

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 08:51
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Varios jugadores de Marathón en la cuerda floja y otros no seguirán tras perder la final de Liga Nacional ante Motagua. Aquí te contamos.

Fotos: Cortesía.
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Marathón sufrió un duro revés en las últimas horas tras perder se segunda final al hilo en la Liga Nacional de Honduras.
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Los verdolagas no pudieron en tanda de penales ante Motagua y consuman un nuevo fracaso en el máximo circuito hondureño.
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Lo anterior, estaría provocando que la junta directiva comandada por Daniel Otero haga movimientos importantes de cara a la próxima temporada. Estas son las posibles bajas.
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Pablo Lavallén - El técnico argentino se quedó sin contrato y aunque ya se había hablado de una posible renovación, su futuro podría dar un giro inesperado tras no salir campeón con Marathón.

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Bryan Moya - El atacante fue separado del equipo en pleno torneo Clausura 2026 por actos de indisciplina y no seguirá para el próximo torneo.
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Kenny Bodden - El defensa central terminó su vínculo con Marathón y está a la expectativa de lo que será su futuro inmediato.

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Samuel Elvir - Otro de los jugadores importantes que se quedan sin contrato en Marathón y están a la espera de un llamado de la junta directiva.

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Kevin Espinoza - Los actos de indisciplina llevaron al fracaso al joven jugador. Fue separado en pleno Clausura 2026 y no sigue en Marathón.

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André Orellana - El zaguero deberá regresar a Olimpia, equipo dueño de sus ficha. También había sido separado de Marathón por indisciplina.

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Francisco Martínez - El mediocampista se quedó sin contrato en Marathón y varios equipos de Liga Nacional pretenden hacerse de sus servicios.

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Brian Farioli - El mediocentro ofensivo fue una de las mejores piezas en Marathón, pero estaba a préstamo y ya se le finalizó el contrato.

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Aunque la intención de Marathón es renovar el préstamo o comprarlo de manera definitiva al Club Atlético Estudiantes, no será nada fácil ya que es codiciado en Honduras y otros equipos Centroamérica.

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Rubilio Castillo - El atacante se queda sin contrato tras el final del Clausura 2026. Fue el villano de la Gran Final al fallar uno de los penales ante Motagua.

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Ese error le ha costado que gran parte de la afición verdolaga pida su salida, pero lo cierto es que todo dependerá de la junta directiva.

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Axel Alvarado - Otro de los indisciplinados que ya fue separado y no seguirá en Marathón para la siguiente campaña.

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Damín Ramírez - El mediocampista también se queda sin contrato y su continuidad está en duda debido al bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos.

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