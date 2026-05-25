Barrida en Marathón: Los jugadores que no seguirían tras nuevo fracaso en Liga Nacional

Varios jugadores de Marathón en la cuerda floja y otros no seguirán tras perder la final de Liga Nacional ante Motagua. Aquí te contamos.
Marathón sufrió un duro revés en las últimas horas tras perder se segunda final al hilo en la Liga Nacional de Honduras.
Los verdolagas no pudieron en tanda de penales ante Motagua y consuman un nuevo fracaso en el máximo circuito hondureño.
Lo anterior, estaría provocando que la junta directiva comandada por Daniel Otero haga movimientos importantes de cara a la próxima temporada. Estas son las posibles bajas.
Pablo Lavallén - El técnico argentino se quedó sin contrato y aunque ya se había hablado de una posible renovación, su futuro podría dar un giro inesperado tras no salir campeón con Marathón.
Bryan Moya - El atacante fue separado del equipo en pleno torneo Clausura 2026 por actos de indisciplina y no seguirá para el próximo torneo.
Kenny Bodden - El defensa central terminó su vínculo con Marathón y está a la expectativa de lo que será su futuro inmediato.
Samuel Elvir - Otro de los jugadores importantes que se quedan sin contrato en Marathón y están a la espera de un llamado de la junta directiva.
Kevin Espinoza - Los actos de indisciplina llevaron al fracaso al joven jugador. Fue separado en pleno Clausura 2026 y no sigue en Marathón.
André Orellana - El zaguero deberá regresar a Olimpia, equipo dueño de sus ficha. También había sido separado de Marathón por indisciplina.
Francisco Martínez - El mediocampista se quedó sin contrato en Marathón y varios equipos de Liga Nacional pretenden hacerse de sus servicios.
Brian Farioli - El mediocentro ofensivo fue una de las mejores piezas en Marathón, pero estaba a préstamo y ya se le finalizó el contrato.
Aunque la intención de Marathón es renovar el préstamo o comprarlo de manera definitiva al Club Atlético Estudiantes, no será nada fácil ya que es codiciado en Honduras y otros equipos Centroamérica.
Rubilio Castillo - El atacante se queda sin contrato tras el final del Clausura 2026. Fue el villano de la Gran Final al fallar uno de los penales ante Motagua.
Ese error le ha costado que gran parte de la afición verdolaga pida su salida, pero lo cierto es que todo dependerá de la junta directiva.
Axel Alvarado - Otro de los indisciplinados que ya fue separado y no seguirá en Marathón para la siguiente campaña.
Damín Ramírez - El mediocampista también se queda sin contrato y su continuidad está en duda debido al bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos.