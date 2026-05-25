¿Cuánto dinero se llevó Motagua por quedar campeón del torneo Clausura de Liga Nacional?

El Motagua se impuso ante el Marathón en el torneo Clausura 2026 y con ello llegó a su título número 20 en su historia en el fútbol hondureño, esta vez siendo comandados por el técnico español Javier López
El Motagua logró derrotar al Marathón en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera y así conseguir el título número 20
El estadio Nacional se pintó de azul, un llenazo espectacular, la afición motagüense respondió a la altura, el equipo tenía que darle ese título y así fue
Motagua y Marathón no pudieron hacerse daño en los 90 minutos reglamentarios, por lo que se fueron a 30 más de tiempo extra y ni ahí, fue hasta en la tanda de penales que se difinió todo, el último en pater fue Jhen Clever Portillo
Rodrigo de Olivera festejó a lo grande su primer título con Motagua, pero no le ajustó para ser el máximo goleador del torneo, quien se lo llevó fue Eddie Hernández con 14, el uruguayo quedó a dos
Ahora Motagua es el campeón nacional del fútbol hondureño, luego de dos seguidos del Olimpia de Eduardo Espinel.
Muchos se preguntan que además de la copa de campeón, ¿cuánto es el premio económico? que se lleva el equipo que lo logra, en este caso es el Motagua.
Por lo que el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, ha dado los detalles de cómo esque se divide este premio al campeón.
"El premio varía, pero es un porcentaje de las taquillas. Es sobre la taquilla que entra a la Liga Nacional, varía dependiendo de los clubes. No es un monto exacto y depende de varios factores, el patrocinador no da el premio, sino la Liga Nacional al campeón", aseguró Herrera a Diario El Heraldo.
Es decir, no hay monto en específico y todo depende de cuánto dinero hicieron en taquillas los clubes en sus partidos de local en el torneo.
"No es un monto exacto y depende de varios factores, el patrocinador no da el premio, sino la Liga Nacional al campeón”, detalló Herrera.
Todo dependerá de cuánto ha sido el ingreso que ha tenido el Motagua por las taquillas a lo largo del torneo, eso puede variar entre tres hasta seis o siete millones de lempiras.