Los 10 momentos que marcaron la copa número 20 del Motagua

La copa 20 llegó al Nido y estos fueron los 10 momentos que marcaron el camino del Motagua en el Clausura 2026.
1. Arranque con triunfo ante Platense: Motagua iniciaba el Clausura 2026 con la sombra de la eliminación de las competiciones de Concacaf a manos de equipos cosrtarricenses y después de una pobre liguilla en la que no logró ningún triunfo. El 2-0 ante Platense con goles de Rodrigo De Olivera y Romario Da Silva inyectó de confianza al Azul.
2. Victoria en el clásico: Desde su llegada en agosto, Javier López tenía una deuda: los clásicos. Llegó el momento de enfrentar a Olimpia y el Ciclón ganó por la mínima con gol de Rodrigo De Olivera, que demostró por qué las Águilas pelearon por su fichaje.
3. Superlíder al final de las vueltas: en la primera vuelta, el Motagua alcanzó su mejor nivel futbolístico. Los de Javier López se llevaron muchos elogios tras consolidar el liderato después de los primeros 10 partidos.
4. Dramático empate contra Real España: El liderato del Mimado fue puesto a prueba por una Máquina que lo puso contra las cuerdas, pero su goleador brasileño, John Kleber Oliveira evitó una debacle azul en la lucha por el liderato.
5. ¡Adiós invicto! Pero el camino a la 20 tuvo momentos complicados y el más difícil de todos fue cuando las Águilas perdieron el invicto a manos de Marathón. Ese fue un duro golpe para el Ciclón.
6. Derrota en el clásico: y si perder el invicto no fue suficiente, caer contra Olimpia pocos días después en un partido en donde la pelota se manchó por culpa de la violencia en las afueras del Chelato Uclés acrecentó las dudas en el Nido.
7. Pérdida del liderato: parecía que Motagua iba a ganar las vueltas regulares después de ocho años, pero en una noche para el olvido, los de Javier López cayeron ante Lobos UPNFM, situación que aprovechó muy bien el Real España. Sin embargo, el error en la última fecha terminó siendo un golpe de suerte y mandó a los Azules a un grupo más "accesible" con Olancho FC y Génesis.
8. Complicaciones en la liguilla: pero el grupo B de las triangulares estuvo lejos de ser fácil para los Azules que dejaron una mala imagen empatando 1-1 ante Génesis y cayendo 1-2 en casa ante Olancho FC, resultados que lo dejaban al borde de la eliminación.
9. Sobreponerse a la adversidad: es aquí donde Motagua dio el paso que le faltaba para mantener viva la ilusión. Fue con personalidad a Olancho y ganó 2-0 ante Potros en una noche marcada por la lesión de Romario y días después, aunque sufriendo más de la cuenta, consiguió el boleto a la final derrotando al Génesis.
10. ¡Llegó la 20! Y finalmente Motagua consiguió el tan anhelado objetivo, pero no sin antes ponerle una dosis de dramatismo. En la ida en San Pedro Sula parecía sacar un negocio redondo, pero Farioli tenía otros planes y en Tegucigalpa, después de 120 minutos llenos de tensión, los penales fueron la vía por la que llegó la 20 a las vitrinas Azul Profundo.