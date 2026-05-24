Los 10 momentos que marcaron la copa número 20 del Motagua

7. Pérdida del liderato: parecía que Motagua iba a ganar las vueltas regulares después de ocho años, pero en una noche para el olvido, los de Javier López cayeron ante Lobos UPNFM, situación que aprovechó muy bien el Real España. Sin embargo, el error en la última fecha terminó siendo un golpe de suerte y mandó a los Azules a un grupo más "accesible" con Olancho FC y Génesis.