Las coincidencias que rodean la muerte de Julio Núñez: una final Motagua-Marathón y el Día del Periodista

La segunda coincidencia en torno a su muerte es que según él contó, ese 25 de mayo de 2003 que aterrizó en Honduras, se jugaba la final de ida de Liga Nacional entre el Marathón y el Motagua y un amigo suyo lo invitó a ir a verla, pero él, a pesar de ser un apasionado del fútbol, prefirió verla desde casa, pues estaba cansado del viaje. La vida da giros tan extraños que justo este 24 de mayo, fecha de su fallecimiento, cayó domingo, como aquel glorioso domingo en que él llegó; pero además, este día, nuevamente se disputó una final de Liga Nacional y, como si se tratara de una dedicatoria para Julio Núñez, los contrincantes nuevamente eran Motagua y Marathón.