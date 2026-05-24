La enorme tristeza de jugadores del Marathón luego de perder otra final; entre lágrimas

Marathón no pudo conseguir su décima copa en la historia al caer en penales 4-2 ante el Motagua y así quedarse otra vez en el camino por el título
Marathón no pudo nuevamente coronarse campeón en el fútbol hondureño, segunda final perdida de manera consecutiva
Los verdolagas en el torneo Apertura perdieron la final contra el Olimpia y esta vez fue contra el Motagua.
Al ser nuevamente subcampeón, los jugadores del equipo verdolaga no pudieron esconder su tristeza
Damín Ramírez, uno de los jugadores que más entrega tiene con los verdolagas no contuvo las lágrimas y lloró luego de no poder coronarse campeón
Pablo Lavallén se fue del banquillo a buscar a sus jugadores a darles ánimos y tratar de controlar a los que estaban más afectados.
Jonathan Rougier, experimentado portero argentino que antes jugó para Motagua y ahora defiende los colores del Marathón, fue uno los mejores del torneo.
Brian Farioli ayudó a que Marathón llegara a la final y peleara hasta último momento, peor en la gran final no pudo
Samudio también recibió mensaje de los jugadores del Motagua, uno de ellos fue Marcelo Santos, quien llamó "pequeño" a Marathón.
Jugadores del Motagua llegaron a reconocer el trabajo de Jonathan Rougier, pieza clave para el Marathón en este torneo.
Los jugadores del Marathón no ocultaron su tristeza y unos terminaron entre lágrimas.
Muchos creyeron que esta vez sí lograrían el título para el Marathón, la décima que están esperando pero que seguirá a la espera
El argentino Pablo Lavallén no pudo darle la décima copa al Marathón, perdió dos finales, veremos si continúa con los sampedranos.
Mientras algunos jugadores del Motagua celebraban, otros se fueron donde los del Marathón a tratar de darles palabras para no sentirse tan mal por la derrota.