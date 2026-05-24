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La enorme tristeza de jugadores del Marathón luego de perder otra final; entre lágrimas

Marathón no pudo conseguir su décima copa en la historia al caer en penales 4-2 ante el Motagua y así quedarse otra vez en el camino por el título

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 20:17
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Marathón no pudo conseguir su décima copa en la historia al caer en penales 4-2 ante el Motagua y así quedarse otra vez en el camino por el título

 Fotos: Marvin Salgado, Alex Pérez y Mauricio Ayala
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Marathón no pudo nuevamente coronarse campeón en el fútbol hondureño, segunda final perdida de manera consecutiva
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Los verdolagas en el torneo Apertura perdieron la final contra el Olimpia y esta vez fue contra el Motagua.
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Al ser nuevamente subcampeón, los jugadores del equipo verdolaga no pudieron esconder su tristeza
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Damín Ramírez, uno de los jugadores que más entrega tiene con los verdolagas no contuvo las lágrimas y lloró luego de no poder coronarse campeón
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Pablo Lavallén se fue del banquillo a buscar a sus jugadores a darles ánimos y tratar de controlar a los que estaban más afectados.
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Jonathan Rougier, experimentado portero argentino que antes jugó para Motagua y ahora defiende los colores del Marathón, fue uno los mejores del torneo.
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Brian Farioli ayudó a que Marathón llegara a la final y peleara hasta último momento, peor en la gran final no pudo
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Samudio también recibió mensaje de los jugadores del Motagua, uno de ellos fue Marcelo Santos, quien llamó "pequeño" a Marathón.
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Jugadores del Motagua llegaron a reconocer el trabajo de Jonathan Rougier, pieza clave para el Marathón en este torneo.
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Los jugadores del Marathón no ocultaron su tristeza y unos terminaron entre lágrimas.
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Muchos creyeron que esta vez sí lograrían el título para el Marathón, la décima que están esperando pero que seguirá a la espera
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El argentino Pablo Lavallén no pudo darle la décima copa al Marathón, perdió dos finales, veremos si continúa con los sampedranos.
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Mientras algunos jugadores del Motagua celebraban, otros se fueron donde los del Marathón a tratar de darles palabras para no sentirse tan mal por la derrota.
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