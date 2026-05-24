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Emilio Izaguirre lloró y el lindo regaló a los jugadores: Motagua celebra la copa número 20

Los azules pusieron fin a una sequía de año y medio sin celebrar un campeonato

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 20:11
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EL HERALDO te muestra las mejores postales que dejó la celebración de Motagua tras coronarse campeón del Clausura 2026 de Liga Nacional.

 Fotos: Marvin Salgado y Mauricio Ayala.
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Motagua venció este domingo 4-2 a Marathón en tanda de penales y se coronó campeón de Liga Nacional.

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El portero Luiz Ortíz celebró con su hijo. Fue uno de los héroes al atajarle un penal a Odín Ramos en la tanda.
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Javier López es la mente maestra detrás de todo. En su segundo torneo al mando de Motagua les da la tan ansiada copa número 20.

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El DT español lo celebró con Emilio Izaguirre, exjugador y director deportivo de Motagua, que se fue en llanto.

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El panameño Jorge Serrano fue uno de los mejores jugadores del Mimado en el cierre de torneo y se hizo acompañar de sus hijos tras lograr el campeonato.

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El goleador Rodrigo de Olivera explotó de emoción junto al joven portero John Turcios.
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El atacante brasileño John Kleber Oliveira Da Silva también lloró de la alegría tras el pitazo final.
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Jefryn Macías posó para el lente de EL HERALDO junto a este pequeño niño en sus hombros.
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Motagua le dio a sus jugadores esta linda gorra de campeón y así la lució el "Búho" Meléndez.
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El Fútbol Club Motagua vuelve a imponer su jerarquía en Honduras tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.
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Algunos jugadores del Ciclón Azul se fueron a consolar a sus colegas de Marathón que estaban tristes por la derrota.

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Los azules pusieron fin a una sequía de año y medio sin celebrar un campeonato, ya que su último título había llegado anteriormente en diciembre de 2024, cuando derrotaron al Olimpia.
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Este hincha de Motagua no aguantó las ganas y se metió al terreno de juego a celebrar con los jugadores de su amado equipo.

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Las postales que dejó la celebración de Motagua tras coronarse campeón del Clausura 2026 de Liga Nacional.

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Pese a ser criticado por su llegada en enero al equipo, Alejandro Reyes fue uno de los mejores de Motagua.

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