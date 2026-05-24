Emilio Izaguirre lloró y el lindo regaló a los jugadores: Motagua celebra la copa número 20

EL HERALDO te muestra las mejores postales que dejó la celebración de Motagua tras coronarse campeón del Clausura 2026 de Liga Nacional.
Motagua venció este domingo 4-2 a Marathón en tanda de penales y se coronó campeón de Liga Nacional.
El portero Luiz Ortíz celebró con su hijo. Fue uno de los héroes al atajarle un penal a Odín Ramos en la tanda.
Javier López es la mente maestra detrás de todo. En su segundo torneo al mando de Motagua les da la tan ansiada copa número 20.
El DT español lo celebró con Emilio Izaguirre, exjugador y director deportivo de Motagua, que se fue en llanto.
El panameño Jorge Serrano fue uno de los mejores jugadores del Mimado en el cierre de torneo y se hizo acompañar de sus hijos tras lograr el campeonato.
El goleador Rodrigo de Olivera explotó de emoción junto al joven portero John Turcios.
El atacante brasileño John Kleber Oliveira Da Silva también lloró de la alegría tras el pitazo final.
Jefryn Macías posó para el lente de EL HERALDO junto a este pequeño niño en sus hombros.
Motagua le dio a sus jugadores esta linda gorra de campeón y así la lució el "Búho" Meléndez.
El Fútbol Club Motagua vuelve a imponer su jerarquía en Honduras tras consagrarse campeón de la Liga Nacional.
Algunos jugadores del Ciclón Azul se fueron a consolar a sus colegas de Marathón que estaban tristes por la derrota.
Los azules pusieron fin a una sequía de año y medio sin celebrar un campeonato, ya que su último título había llegado anteriormente en diciembre de 2024, cuando derrotaron al Olimpia.
Este hincha de Motagua no aguantó las ganas y se metió al terreno de juego a celebrar con los jugadores de su amado equipo.
Las postales que dejó la celebración de Motagua tras coronarse campeón del Clausura 2026 de Liga Nacional.
Pese a ser criticado por su llegada en enero al equipo, Alejandro Reyes fue uno de los mejores de Motagua.