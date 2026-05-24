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Jugadores que saldrían de Motagua y fichajes tras ganar la copa 20 en su historia

Pese a haber salido campeón, se avizoran varios cambios en la plantilla de Motagua

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 17:23
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Motagua logró el título 20 en su historia y tras haberlo logrado se vienen algunas cambios en el conjunto azul. Habrá bajas y altas de cara al siguiente certamen.

Foto: Mauricio Ayala-Marvin Salgado/El Heraldo
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Javier López, DT español, logró su primer campeonato y seguirá con el equipo azul al menos hasta 2027.

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Marcelo Santos termina su contrato y muy posiblemente no continúe. Desde Olimpia están al tanto de su situación.

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Jefryn Macías puede dejar el equipo ante el interés de un club de segunda división de España.

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Giancarlo Sacaza también podría salir ya que clubes de la MLS lo están siguiendo y en Motagua es un proyecto de venta.

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Tras ganar el título, Jorge Serrano no aseguró su continuidad y dijo que analizará su futuro.

 Foto: Cortesía redes
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Pablo Cacho podría salir de Motagua ante la falta de minutos en este certamen, zaguero que podría ir a Lobos de UPNFM.

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Carlos "Zapatilla" Mejía también dijo que no sabe si continuará con Motagua ante la falta de minutos en este semestre.

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Aaron Barrios, delantero, puede irse a préstamo ya que tampoco contó con los minutos deseados y Motagua buscaría otro ariete.

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Motagua se reforzaría con al menos tres jugadores, entre ellos un defensa, un delantero y un volante. Uno que interesa es Jesús Batiz quien salió hace poco del Sporting de Costa Rica.

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