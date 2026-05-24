Jugadores que saldrían de Motagua y fichajes tras ganar la copa 20 en su historia

Motagua logró el título 20 en su historia y tras haberlo logrado se vienen algunas cambios en el conjunto azul. Habrá bajas y altas de cara al siguiente certamen.
Javier López, DT español, logró su primer campeonato y seguirá con el equipo azul al menos hasta 2027.
Marcelo Santos termina su contrato y muy posiblemente no continúe. Desde Olimpia están al tanto de su situación.
Jefryn Macías puede dejar el equipo ante el interés de un club de segunda división de España.
Giancarlo Sacaza también podría salir ya que clubes de la MLS lo están siguiendo y en Motagua es un proyecto de venta.
Tras ganar el título, Jorge Serrano no aseguró su continuidad y dijo que analizará su futuro.
Pablo Cacho podría salir de Motagua ante la falta de minutos en este certamen, zaguero que podría ir a Lobos de UPNFM.
Carlos "Zapatilla" Mejía también dijo que no sabe si continuará con Motagua ante la falta de minutos en este semestre.
Aaron Barrios, delantero, puede irse a préstamo ya que tampoco contó con los minutos deseados y Motagua buscaría otro ariete.
Motagua se reforzaría con al menos tres jugadores, entre ellos un defensa, un delantero y un volante. Uno que interesa es Jesús Batiz quien salió hace poco del Sporting de Costa Rica.