Pancartas, máscaras y emotivas imágenes: las curiosidades de la final Motagua-Marathón

Estas son algunas de las postales más curiosas que nos dejaron los aficionados en la gran final del fútbol hondureño.
Portando a "su águila" esta aficionada motagüense llegó bien acompañada al Chelato Uclés.
Recordando las palabras de su esposo, quien le dijo que no dejara de ir al estadio, la "abuelita" del Motagua fue una de las aficionadas que no faltó a la gran cita del fútbol hondureño. ¡De aplaudir!
Estos aficionados no pudieron ir al estadio, pero desde lo más alto de su casa le mandan todo su aliento al Ciclón.
El águila salió del nido, se enfundó la camiseta azul profundo y alzó vuelo para apoyar a su equipo en búsqueda de la 20.
Este aficionado llevó su pasión por Motagua a otro nivel y se pintó el escudo del equipo de sus amores en el brazo. ¡Lo que le va a costar sacarse eso después!
"Todo a 20, porque hoy ganamos la 20", fue el grito de esta vendedora que ya se ha ganado el corazón de los aficionados azules con sus gritos de apoyo y, por supuesto, sus deliciosas baleadas.
Parece que esos sombreros pesan un poco, pero todo sea para cubrirse del sol.
Imágenes que se pueden oler... las deliciosas carnes asadas y demás platillos que le ponen sabior a la gran final.
Ni Jack se quiso perder la final entre Motagua y Marathón de esta tarde.
Con la característica "pata de pluma", este aficionado le dejó claro a todos que viajó desde Santa Bárbara con el deseo de ver campeón a su amado equipo.