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Pancartas, máscaras y emotivas imágenes: las curiosidades de la final Motagua-Marathón

La previa de la final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón dejó curiosos momentos que fueron captados por el lente de EL HERALDO en el Chelato Uclés

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 16:53
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Estas son algunas de las postales más curiosas que nos dejaron los aficionados en la gran final del fútbol hondureño.

 Fotos: Alex Pérez | Marvin Salgado | Jefry Ayala | El Heraldo
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Portando a "su águila" esta aficionada motagüense llegó bien acompañada al Chelato Uclés.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Recordando las palabras de su esposo, quien le dijo que no dejara de ir al estadio, la "abuelita" del Motagua fue una de las aficionadas que no faltó a la gran cita del fútbol hondureño. ¡De aplaudir!

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Estos aficionados no pudieron ir al estadio, pero desde lo más alto de su casa le mandan todo su aliento al Ciclón.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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El águila salió del nido, se enfundó la camiseta azul profundo y alzó vuelo para apoyar a su equipo en búsqueda de la 20.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Este aficionado llevó su pasión por Motagua a otro nivel y se pintó el escudo del equipo de sus amores en el brazo. ¡Lo que le va a costar sacarse eso después!

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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"Todo a 20, porque hoy ganamos la 20", fue el grito de esta vendedora que ya se ha ganado el corazón de los aficionados azules con sus gritos de apoyo y, por supuesto, sus deliciosas baleadas.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Parece que esos sombreros pesan un poco, pero todo sea para cubrirse del sol.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Imágenes que se pueden oler... las deliciosas carnes asadas y demás platillos que le ponen sabior a la gran final.

 Foto: Alex Pérez | El Heraldo
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Ni Jack se quiso perder la final entre Motagua y Marathón de esta tarde.

Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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Con la característica "pata de pluma", este aficionado le dejó claro a todos que viajó desde Santa Bárbara con el deseo de ver campeón a su amado equipo.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo
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