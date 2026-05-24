Final Motagua vs Marathón: famosos y legionario en el Nacional para apoyar a las Águilas

Diversas personalidades se hicieron presentes al Estadio Nacional para la final entre Motagua y Marathón. Periodistas, políticos y otros famosos estuvieron en el recinto capitalino.
Los periodistas Ariela Cáceres y Dennis Andino estuvieron en el sector de silla del Nacional, Andino mostrando el amor por Motagua.
La pareja mostró su amor para la lente de EL HERALDO y llegaron muy temprano al Nacional para tener un buen lugar.
El exdiputado del Partido Liberal, Darío Banegas (derecha al costado) se hizo presente junto a su hijo y amigos.
El también comunicador, Carlos Posadas, conocido como "El Halcón", no ocultó el amor por Motagua y estuvo en el recinto capitalino.
Orlando Ponce Morazán llegó muy temprano para instalarle en la cabina de TVC y transmitir el encuentro.
Denil Maldonado, legionario que milita en Rusia, se encuentra de vacaciones y aprovechó para apoyar a su amado Motagua.
Maldonado estuvo en el camerino del conjunto azul para darle ánimos a los jugadores y recordar las finales que disputó vestido de azul.
El famoso locutor DjBimbo aprovechó para levantar los ánimos del aficionado de Motagua a minutos del pitazo inicial.
El encuentro será dirigido por Saíd Martínez, quien arbitrará la décima gran final en su trayectoria.