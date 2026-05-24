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Final Motagua vs Marathón: famosos y legionario en el Nacional para apoyar a las Águilas

Periodistas, políticos y exjugadores de Motagua fueron captados en la final del fútbol hondureño

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 16:10
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Diversas personalidades se hicieron presentes al Estadio Nacional para la final entre Motagua y Marathón. Periodistas, políticos y otros famosos estuvieron en el recinto capitalino.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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Los periodistas Ariela Cáceres y Dennis Andino estuvieron en el sector de silla del Nacional, Andino mostrando el amor por Motagua.

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La pareja mostró su amor para la lente de EL HERALDO y llegaron muy temprano al Nacional para tener un buen lugar.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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El exdiputado del Partido Liberal, Darío Banegas (derecha al costado) se hizo presente junto a su hijo y amigos.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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El también comunicador, Carlos Posadas, conocido como "El Halcón", no ocultó el amor por Motagua y estuvo en el recinto capitalino.

 Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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Orlando Ponce Morazán llegó muy temprano para instalarle en la cabina de TVC y transmitir el encuentro.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
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Denil Maldonado, legionario que milita en Rusia, se encuentra de vacaciones y aprovechó para apoyar a su amado Motagua.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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Maldonado estuvo en el camerino del conjunto azul para darle ánimos a los jugadores y recordar las finales que disputó vestido de azul.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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El famoso locutor DjBimbo aprovechó para levantar los ánimos del aficionado de Motagua a minutos del pitazo inicial.

Foto: Cortesía redes Deportes TVC
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El encuentro será dirigido por Saíd Martínez, quien arbitrará la décima gran final en su trayectoria.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
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