Cortes de energía eléctrica programados para este martes 26 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​Varias zonas se quedarán sin fluido eléctrico este martes 26 de mayo, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

San Pedro Sula, Distrito Central y Olanchito, Yoro son algunos de los municipios que fueron incluidos en el calendario de zonas afectadas por trabajos de mantenimiento.

Hasta por un período de cinco horas, varios lugares deberán tomar las medidas necesarias ante la ausencia del vital servicio. A continuación la lista: