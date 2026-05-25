Cortes de energía eléctrica programados para este martes 26 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas se quedarán sin fluido eléctrico este martes 26 de mayo, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
San Pedro Sula, Distrito Central y Olanchito, Yoro son algunos de los municipios que fueron incluidos en el calendario de zonas afectadas por trabajos de mantenimiento.
Hasta por un período de cinco horas, varios lugares deberán tomar las medidas necesarias ante la ausencia del vital servicio. A continuación la lista:
Distrito Central de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Parte Altos de Toncontín, Santos Industria, Residencial Concepción, Residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germanía, planta potabilizadora del SANAA, col. Villeda Morales, Residencial Las Margaritas, Residencial María Mercedes, aldea La Concepción y represa Concepción y zonas aledañas.
San Pedro Sula de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Tranycop, bodegas Ferretería Monterroso, Villa Asturias (oeste), Policía de Tránsito, Estadio Olímpico, Villa Olímpica, col. Guillén, plantel Prodecon, Wonderland, col. Luisiana.
Col. Maranatha, col. Villa Ernestina II, col. Durpasa, res. Valle Escondido, col. Brisas del Polvorín, col. Perfecto Vásquez, res. Villas del Valle, col. Municipal, col. El Periodista, col. Villa Asturias, res. Villa Asturias II, res. Miguel Ángel Pavón I, col. Miguel Ángel Pavón II, col. Brisas del Merendón (Brisas del Campo), col. Brisas del Polvorín, res. El Paraíso, res. Valle Escondido, caserío Hacienda San Antonio, caserío Hacienda San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart, bodega Nestlé.
Puerto Cortés de 9:00 a. m. a 11:00 p. m.
Tela Rail Road Company, Melaza, Mieles y Alcoholes, Transverquín, Hondupalma, Hondupetrol, Aldesa, ENP, frigoríficos ENP, Hondutel, mercado municipal, Banco Occidente, Banco Banpaís, Banco Davivienda, Banco BAC, Banco Ficohsa, Banco Lafise, sector comercial 1, 2 y 3 avenida, col. Kennedy, col. 01 de Mayo, bo. Campo Rojo, bo. El Muelle, bo. El Centro, 2 avenida.
El Progreso, Yoro de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. Buenos Amigos, col. 12 de Junio, col. Juan Caria, col. Corocol 1, 2 y 3, col. Covitral, col. Paredes, col. La Española, col. La Libertad, col. Berlín, col. Ebenezer, col. Sitramedhys, col. 3 de Abril, col. Juan Ramón Morales, col. Las Golondrinas, col. La Pimientera, col. Flores de Mayo.
Olanchito, Yoro de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Olanchito (aldeas): Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, colonia Guadalupe.
Arenal (aldeas): Tierra Blanca, El Cayo, Campo Rojo y Campo Rojo Nuevo.