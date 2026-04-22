Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 23 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cuáles son las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este jueves 23 de abril. Los racionamientos en el vital servicio se deben a trabajos de mantenimiento en estas zonas. Por un período de aproximadamente cinco horas, las personas que residen en estos lugares deberán tomar las medidas necesarias.

Juticalpa, Olancho de 8:00 am a 2:00 pm

Parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Carrizalito, procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas.

Choluteca de 8:00 am a 2:00 pm

Orocuina, Mal Paso, bo. La Estación, bo. El Centro, bo. Abajo, caserío Nueva Esperanza, bo. Potrerios, bo. El Centro, Villa San Pablo, bo. Buenos Aires, bo. Nueva York, bo. Cedrito, col. Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, col. Las Loma, Combaly, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Carizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Sarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, caserío Los Encuentros, aldeas Tres Ceibas, caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, bo. El Cementerio, col. Armenja, bo. El Centro, col. Armenja, El Corienton, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, bo. Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, col. Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, col. El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Verro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Ciénaga, bo. El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.

Valle de Ángeles, F.M. de 9:00 am a 3:00 pm

Aldea Cerro Grande, Villa Chelsey, Valletal Restaurante, El Rodeo, escuela Padre Arismendi, quinta Las Rocas, Villa Doña Mari, La Cumbre del Pinar, parque Cerro Grande, Academia de Artes Plásticas del Valle, residencial Villa Ofelia, aldea Macuelizo, Villa Los Cocolisos, Villa Krone, Villa Poinsettia y zonas aledañas.

Cantarranas, F.M. de 9:00 am a 3:00 pm

El Zurzular, Las Delicias, Yamaguaré, Cofraía, Sicagaura, Pacayas, Joyas del Carballo.

Danlí, El Paraíso de 9:10 am a 3:10 pm

Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, regional de Salud Danlí, Hondutel, Banco Occidente, Banco Atlántida, gasolinera Texaco, Maxi Despensa, gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1, taller de torno y carpintería Monumento a la Madre, colina Gualiqueme, ENEE, fábrica de puros Raíces Cuabanas, Cedymeh, fábrica de puros Internacional, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, iglesia Los Mormones, beneficio IHMA, SAG, fábrica de puros Blindar, colegio Cosme García, parte de barrio El Centro, Ficohsa, cooperativa Apaguiz, Electra, cooperativa San Marqueña, calle del Canal, colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, ferretería Santa Fe #2, barrio Tierra Blanca, Bancafé, plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma calle principal hacia los semáforos, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, terminal de buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, barrio La Reforma, colonia Villeda Morales, colegio IDO, Oviser, gasolinera Uno.

Quimistán, Santa Bárbara de 9:00 am a 3:00 pm

Pinalejo, Milpa Arada, Correderos, El Sitio, San Juan Sitio, San José de Cacao y alrededores.

Santa Rosa de Copán, Copán 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de Fraternidad, Ocotepeque: casco urbano de Fraternidad y las aldeas: Las Cruces, Los Vados, San Francisco, y los caseríos cercanos; municipio de Dolores Merendón, Ocotepeque: casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas: San Jerónimo, represa hidroeléctrico Quilio I y II y los caseríos cercanos; municipio de San Jorge, Ocotepeque: casco urbano de San Jorge y las aldeas: El Rastrojón, El Socorro, Los Planes, Río Blanco, Santa Elena y los caseríos cercanos; municipio de Sinuapa, Ocotepeque: casco urbano de Sinuapa y las aldeas: El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y los caseríos cercanos; municipio de Ocotepeque, Ocotepeque: casco urbano de Ocotepeque y las aldeas: Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcán, Pie del Cerro, San José, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, aduana El Poy, aduana Agua Caliente y los caseríos cercanos; municipio de Santa Fe, Ocotepeque: casco urbano de Santa Fe y las aldeas: Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete y los caseríos cercanos; municipio de Concepción, Ocotepeque: casco urbano de Concepción y las aldeas: San José, Santa Anita, Tulas, San Cayetano y los caseríos cercanos.

Jocón, Yoro de 9:00 am a 3:00 pm

Aldea Laguna de la Capa, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón, aldea Hato Jocón.

San Pedro Sula, Cortés de 9:00 am a 3:00 pm