Infantino defiende altos precios de boletos para el Mundial 2026: "En EE UU nadie se queja"

Washington, Estados Unidos.- En los meses previos al Mundial 2026 uno de los temas que más ha generado críticas hacia la FIFA y la organización del evento son los elevados precios de las entradas para los diferentes partidos del torneo futbolístico.
Ante estos cuestionamientos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso y defendió el costo de las entradas, asegurando que el máximo organismo del fútbol repartirá las ganancias que deje el torneo entre las 211 federaciones afiliadas.
“El principal y hasta ahora único evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa Mundial. El Mundial se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero”, declaró Infantino durante su intervención en la Reunión Anual de Semafor sobre la Economía Mundial.
Posteriormente, Infantino remarcó que la FIFA es una organización sin fines de lucro destinada a apoyar el desarrollo del fútbol en todo el mundo.
“Lo que mucha gente desconoce, porque claro que generamos miles de millones en un Mundial, es que la FIFA es una organización sin fines de lucro, lo que significa que todos los ingresos que generamos los invertimos en la organización del fútbol en los 211 países afiliados en todo el mundo. Tres cuartas partes de esos países probablemente no podrían tener un fútbol organizado sin las subvenciones que les proporcionamos, así que siempre intentamos encontrar el equilibrio adecuado”, expresó.
El presidente de la FIFA finalizó diciendo que Estados Unidos, país que albergará la mayor cantidad de partidos del Mundial, tiene un mercado "muy especial", asegurando que la afición estadounidense "no se queja de los precios que paga para ver partidos de la NFL o conciertos".