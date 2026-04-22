Infantino defiende altos precios de boletos para el Mundial 2026: "En EE UU nadie se queja"

Washington, Estados Unidos.- En los meses previos al Mundial 2026 uno de los temas que más ha generado críticas hacia la FIFA y la organización del evento son los elevados precios de las entradas para los diferentes partidos del torneo futbolístico.

Ante estos cuestionamientos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso y defendió el costo de las entradas, asegurando que el máximo organismo del fútbol repartirá las ganancias que deje el torneo entre las 211 federaciones afiliadas.

“El principal y hasta ahora único evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa Mundial. El Mundial se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero”, declaró Infantino durante su intervención en la Reunión Anual de Semafor sobre la Economía Mundial.