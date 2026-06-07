Colegio Médico convoca a sus afiliados a asambleas informativas para este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos inician este lunes 8 de junio su segunda semana de asambleas informativas a nivel nacional, por lo que la consulta externa en los hospitales y centros de salud estará suspendida. Debido a la falta de diálogo entre la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) y el presidente de la República, Nasry Asfura, así como por el incumplimiento en el pago de salarios adeudados, los galenos se mantienen en acciones de protesta. La nueva jornada de asambleas fue convocada este domingo mediante una asamblea extraordinaria informativa por el CMH, la cual se desarrollará este 8 de junio desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en Tegucigalpa y en las diferentes delegaciones a nivel nacional. De acuerdo con el comunicado del colegio, la convocatoria es de carácter obligatorio para los médicos que laboran en instituciones como la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, el sistema de emergencias 911 y otras dependencias estatales.

El gremio médico mantiene una serie de exigencias, entre ellas el cese inmediato de despidos, el reintegro de galenos separados de sus cargos y el pago de salarios atrasados que, en algunos casos, superan los cinco meses sin ser cancelados. Pese a las reiteradas solicitudes del CMH, hasta el momento no se ha concretado un acercamiento directo con el titular del Poder Ejecutivo, lo que ha generado mayor tensión entre el gremio y las autoridades gubernamentales, aseguran los doctores. Los médicos también exigen el fortalecimiento del sistema sanitario mediante la centralización de redes de salud, el pago de cesantías a médicos jubilados y la estabilidad laboral en todas las instituciones públicas.

El comunicado establece que, a pesar de las asambleas, los servicios de emergencia y áreas críticas en los establecimientos de salud deberán continuar operando con normalidad, por lo que se instruyó a las jefaturas garantizar la atención a la población. Debido a las asambleas, las atenciones en la consulta externa en el Hospital Escuela se redujeron en 15%, señaló personal del centro asistencial. El portavoz del hospital, Said Norales, informó que durante la semana pasada el centro asistencial logró atender el 85% de las consultas externas programadas.