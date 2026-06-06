Asambleas informativas de médicos continuarán pese al diálogo con las autoridades

Tegucigalpa, Honduras.- La consulta externa en los hospitales y centros de salud continuará suspendida la próxima semana, debido a que los médicos seguirán con las asambleas informativas, exigiendo al Gobierno el pago de los salarios atrasados. Pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) se comprometió a otorgar permanencia laboral a unos 88 médicos generales en los próximos días, como parte de los avances alcanzados en la mesa técnica con el Colegio Médico de Honduras (CMH). El gremio advirtió que las asambleas informativas continuarán debido a la falta de pago a cientos de galenos.

La portavoz del CMH, Isis Rivas, explicó que durante la reunión sostenida con autoridades sanitarias se lograron algunos acuerdos parciales, entre ellos el nombramiento de cerca de 88 médicos que actualmente laboran bajo otras modalidades. “Se logró el nombramiento de 88 médicos generales aproximadamente que van a ser nombrados la próxima semana”, detalló Rivas, al tiempo que valoró los avances alcanzados junto a la mesa técnica y los viceministros. No obstante, señaló que uno de los principales puntos que impidió un acuerdo total fue la deuda salarial que mantiene la Secretaría con médicos que trabajan por interinato. Según el gremio, al menos 363 profesionales de la salud continúan sin recibir sus salarios, con atrasos que van desde dos hasta cinco meses, situación que mantiene la inconformidad dentro del sector. Ante este escenario, el Colegio Médico solicitó un diálogo directo con el presidente de la República, quien también funge como titular de Salud, con el fin de encontrar una solución integral a la crisis.