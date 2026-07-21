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"Marcó una diferencia": Miss Tegucigalpa lamenta muerte de su virreina Wualys Fuentes Aquino

Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, falleció de manera inesperada. La organización del certamen se pronunció públicamente

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 08:46
Marcó una diferencia: Miss Tegucigalpa lamenta muerte de su virreina Wualys Fuentes Aquino

El certamen Miss Universo Tegucigalpa lamentó la pérdida de su virreina, Wualys Fuentes Aquino, y destacó su entrega y compañerismo dentro de la organización.

 Foto: Instagram

Tegucigalpa, Honduras.- Tras conocerse la muerte de Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, la organización del certamen se pronunció a través de un comunicado en Instagram para lamentar su fallecimiento y expresar condolencias a su familia y amigos.

Encuentran sin vida a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa

El cuerpo de Fuentes Aquino, de 23 años, fue hallado sin vida en su apartamento de la residencial Altos del Trapiche, en la zona oriente de la capital hondureña, luego de que sus familiares no lograran contactarla y decidieran acudir al lugar.


Instagram

La Policía Nacional y personal de la Dirección Policial de Investigaciones acudieron a la escena, mientras Medicina Forense trasladó el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente. Las causas del fallecimiento permanecen bajo reserva a la espera de los estudios anatomopatológicos y toxicológicos.

En su mensaje, la organización señaló que se trata de una noticia que los mueve a todos por lo inesperado del hecho. Fuentes Aquino, indicaron, era una mujer que brillaba por sí misma y que además impulsaba a sus compañeras a hacerlo. La organización subrayó su disposición constante a apoyar a las demás participantes y afirmó que nunca decía que no cuando se trataba de ayudar.

Era estudiante de Mercadotecnia: Wualys Fuentes, virreina de belleza hallada muerta

El comunicado cierra agradeciendo la presencia de la joven dentro del certamen, al considerar que marcó una diferencia durante su paso por la organización, y pidiendo que descanse en la gloria.

Fuentes Aquino cursaba simultáneamente las carreras de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hace apenas un mes había obtenido el título de virreina en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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