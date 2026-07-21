"Marcó una diferencia": Miss Tegucigalpa lamenta muerte de su virreina Wualys Fuentes Aquino

Tegucigalpa, Honduras.- Tras conocerse la muerte de Wualys Fuentes Aquino , virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026 , la organización del certamen se pronunció a través de un comunicado en Instagram para lamentar su fallecimiento y expresar condolencias a su familia y amigos.

El cuerpo de Fuentes Aquino, de 23 años, fue hallado sin vida en su apartamento de la residencial Altos del Trapiche, en la zona oriente de la capital hondureña, luego de que sus familiares no lograran contactarla y decidieran acudir al lugar.

La Policía Nacional y personal de la Dirección Policial de Investigaciones acudieron a la escena, mientras Medicina Forense trasladó el cuerpo para practicar la autopsia correspondiente. Las causas del fallecimiento permanecen bajo reserva a la espera de los estudios anatomopatológicos y toxicológicos.

En su mensaje, la organización señaló que se trata de una noticia que los mueve a todos por lo inesperado del hecho. Fuentes Aquino, indicaron, era una mujer que brillaba por sí misma y que además impulsaba a sus compañeras a hacerlo. La organización subrayó su disposición constante a apoyar a las demás participantes y afirmó que nunca decía que no cuando se trataba de ayudar.