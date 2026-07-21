Mercado de fichajes: Real Madrid descarta a crack, PSG saca los millones y Barcelona con nuevo refuerzo

Barcelona suma refuerzo de joven crack y Real Madrid sufre duro revés. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Aston Villa, dirigido por el entrenador español Unai Emery, aparece como uno de los principales candidatos para incorporar al delantero argentino Alejandro Garnacho, quien actualmente pertenece al Chelsea.
El Manchester United lidera la carrera por el mediocampista francés Manu Koné. De acuerdo con L'Equipe, las primeras conversaciones entre las partes ya comenzaron, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado. El Arsenal también sigue de cerca al jugador de la Roma.
El defensor francés Maxence Lacroix ya tendría pactadas las condiciones personales de un contrato que lo vincularía hasta 2032, según informó Nicolò Schira. El zaguero fue una de las figuras defensivas de Francia en el Mundial y recientemente conquistó la Conference League con el Crystal Palace.
Sky Sports asegura que el Ipswich Town inició contactos con el Celtic para intentar fichar al atacante japonés Daizen Maeda. El delantero completó una gran temporada con 17 goles —siete de ellos en la fase decisiva de la liga escocesa— y repartió 10 asistencias.
El Arsenal pretende fortalecer su línea defensiva con Ezri Konsa, futbolista del Aston Villa. Según The Sun, su capacidad para desempeñarse tanto como central como lateral derecho lo convierte en una de las prioridades del conjunto londinense.
Nico González no contempla volver a la Juventus. La Gazzetta dello Sport señala que el argentino desea continuar su carrera en el Atlético de Madrid, aunque el club español no está dispuesto a pagar los cerca de 28 millones de euros que exige la entidad italiana. Sus representantes ya habrían solicitado a la Juventus aceptar la propuesta rojiblanca o buscar otra salida.
Nestory Irankunda, una de las revelaciones del Mundial, podría cambiar de equipo este mercado. El extremo australiano, propiedad del Watford, figura en la agenda del Sporting de Portugal, según A Bola, después de firmar cuatro goles y cuatro asistencias en la Championship.
Ivan Perisic podría vivir una segunda etapa en el Inter de Milán. El periodista Ekrem Konur asegura que el croata espera una llamada del club italiano y que Cristian Chivu vería con buenos ojos su incorporación. Perisic defendió la camiseta nerazzurra entre 2015 y 2022.
Fabrice Hawkins informó que el PSG ejecutó la cláusula de rescisión de Lucas Digne. El Aston Villa recibirá una cifra ligeramente inferior a los 8.5 millones de libras por el traspaso del lateral francés.
Diversos medios griegos afirman que Virgil van Dijk podría poner fin a su etapa en el Liverpool para emprender una nueva aventura en el fútbol de Turquía durante este mercado.
Niko Schlotterbeck estuvo entre las opciones del Real Madrid para reforzar la defensa este verano. Sin embargo, la grave lesión sufrida durante el Mundial, sumada al vencimiento de la cláusula que le permitía salir por 50 millones de euros, terminó por enfriar el interés del conjunto blanco. Según Bild, el central seguirá en el Borussia Dortmund.
Fabrizio Romano reveló que Samu Costa ya dio el visto bueno a la propuesta del Al Nassr. Ahora el club saudí deberá negociar con el Mallorca, entidad con la que el mediocampista portugués mantiene contrato hasta 2028.
El Milan continúa explorando alternativas para reforzar su plantilla y mantiene en su radar al prometedor Konstantinos Karetsas. Calciomercato asegura que el club italiano ya estableció contactos con los representantes del joven talento del Genk para conocer las posibilidades de concretar la operación.
Rami Abbas, representante de Mohamed Salah, negó que el delantero egipcio haya definido su próximo destino tras los rumores que lo vinculaban con el Besiktas. El agente aseguró que todavía no está decidido dónde jugará la próxima temporada y recalcó que no acostumbran negociar con clubes que no sean del interés del futbolista.
El experimentado arquero caboverdiano Vozinha, de 40 años, se encuentra sin equipo y busca un nuevo desafío. Durante un evento de Leyendas en el Rockefeller Center de Nueva York aseguró que desea incorporarse a un club que valore sus cualidades deportivas y no únicamente su imagen.
Rodri mantiene el deseo de regresar algún día al fútbol español y el Real Madrid es el destino con el que sueña desde hace tiempo. No obstante, Florentino Pérez ha descartado cualquier movimiento para ficharlo durante este mercado.
El Barcelona tiene prácticamente cerrada la incorporación del joven Jesse Bisiwu, procedente del Club Brugge. Fabrizio Romano informó que el acuerdo entre las partes ya está encaminado y solo restan los últimos detalles para oficializar la operación.
El Paris Saint-Germain acordó términos personales con Yan Diomandé en junio, pero más clubes siguen llamando para intentar entrar en el acuerdo.