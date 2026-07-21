Mercado de fichajes: Real Madrid descarta a crack, PSG saca los millones y Barcelona con nuevo refuerzo

Nico González no contempla volver a la Juventus. La Gazzetta dello Sport señala que el argentino desea continuar su carrera en el Atlético de Madrid, aunque el club español no está dispuesto a pagar los cerca de 28 millones de euros que exige la entidad italiana. Sus representantes ya habrían solicitado a la Juventus aceptar la propuesta rojiblanca o buscar otra salida.