Lionel Scaloni encara a periodista en Argentina: "No puedo creer lo que me estás preguntando"

Lionel Scaloni hizo un alto este martes para atender a los medios de comunicación que lo esperaban en las afueras del predio de la AFA. Desde el interior de su carro, el DT respondió a todo: sensaciones sobre el desenlace del torneo, despejó los rumores sobre supuestos conflictos e irregularidades antes de la final y se refirió nuevamente sobre su futuro.