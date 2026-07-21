Lionel Scaloni encara a periodista en Argentina: "No puedo creer lo que me estás preguntando"

Lionel Scaloni y la Selección de Argentina llegaron a Buenos Aires, donde hicieron un recorrido por las principales calles de ese país. Posteriormente el DT argentino tuvo un careo un periodista a quien le dijo que no podía creer lo que le estaba consultando.
Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 y posteriormente volaron a Buenos Aires donde se les tenía preparado un recibimiento con miles de personas en las calles de Buenos Aires.
Lionel Scaloni hizo un alto este martes para atender a los medios de comunicación que lo esperaban en las afueras del predio de la AFA. Desde el interior de su carro, el DT respondió a todo: sensaciones sobre el desenlace del torneo, despejó los rumores sobre supuestos conflictos e irregularidades antes de la final y se refirió nuevamente sobre su futuro.
Scaloni se desmarcó por completo cuando le consultaron acerca de posibles presiones que habrían condicionado el desarrollo del duelo contra España.
"No veo redes y no tengo idea de presiones", dijo para dar por cerrado el tema. En esa misma línea, al ser consultado sobre supuestos roces o conflictos dentro del grupo, manifestó su asombro: "No puedo creer lo que me están preguntando".
Durante la conferencia de prensa tras el partido, Scaloni dejó en duda seguir al frente del equipo. Y reconfirmó su decisión de cumplir con su contrato. "Hasta diciembre estamos acá", sostuvo.
Y añadió: "Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es como se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no".
Para cerrar, Scaloni no profundizó sobre los rumores de un expediente de la FIFA por las manifestaciones relativas a las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en semifinales.
"No tengo conocimiento, no nos dijeron nada", concluyó el técnico antes de continuar su viaje hacia la provincia de Santa Fe, donde se tomará unos días libres con su familia.
El recibimiento se dio el lunes por la noche y posteriormente los juegos salieron hacia sus lugares de origen para pasar unos días junto a su familia, luego volverán a sus clubes.