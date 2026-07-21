Vinicius roba suspiros tras pasar por el quirófano: El cambio físico del crack de Real Madrid

Vinicius se hizo una cirugía estética y ha desatado revuelvo en redes sociales por su nuevo aspecto físico. Todos los detalles de la intervención.
Vinicius Júnior no logró evitar la temprana eliminación de Brasil en el Mundial de 2026. La Canarinha cayó 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, firmando una de las actuaciones más decepcionantes del torneo, mientras que el atacante cerró su participación con cuatro goles.
Tras finalizar su participación mundialista, el delantero de 26 años inició su periodo de descanso el pasado 29 de julio. Su regreso a los entrenamientos con el Real Madrid está previsto para el próximo lunes, por lo que disfrutó de unas vacaciones cortas, compartiendo varios momentos de su tiempo libre a través de sus redes sociales.
Durante esos días también llamó la atención por un cambio en su apariencia. De acuerdo con una información publicada por el portal brasileño LeoDias, Vinicius se sometió a un procedimiento estético para armonizar su mentón, lo que provocó una gran reacción entre sus seguidores.
La intervención se realizó en la ciudad de Goiânia y estuvo a cargo del reconocido dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami para atender tanto al futbolista como a su pareja, la influencer Virginia Fonseca.
El medio brasileño aseguró que la clínica suspendió todas sus actividades durante esa jornada para brindar atención exclusiva al jugador. Además, implementó un fuerte dispositivo de seguridad con el objetivo de impedir la filtración de fotografías o videos del procedimiento.
El retoque estético tuvo como finalidad mejorar la proyección del mentón y definir aún más los rasgos del rostro. Tras la intervención, el cambio físico del atacante del Real Madrid fue evidente.
Las nuevas imágenes rápidamente se viralizaron en la red social X, donde miles de usuarios reaccionaron con comentarios y bromas. Algunos señalaron que "Vinicius Jr. ahora parece Vinicius Sr.", mientras que otros afirmaron que luce de mayor edad. También hubo quienes elogiaron el resultado y destacaron que el brasileño se ve "más atractivo" o incluso "irreconocible".
Por su parte, Alessandro Alarcão compartió un mensaje en sus redes sociales mostrando su satisfacción por haber atendido al futbolista. El especialista destacó la humildad, educación y carisma del jugador, además de agradecerle la confianza depositada en su equipo.
El dermatólogo también le deseó éxito en su carrera profesional y aseguró que continuará apoyando tanto a Vinicius como a la selección de Brasil en sus futuros desafíos.
Las primeras fotografías del nuevo aspecto del delantero salieron a la luz durante la inauguración del gimnasio que Virginia Fonseca abrió recientemente en Goiânia, evento en el que ambos aparecieron juntos.
La presencia de la pareja confirmó los rumores de reconciliación, luego de haber sido vistos previamente compartiendo tiempo en Italia y posteriormente en Brasil.
Cabe recordar que en mayo de 2026 ambos anunciaron públicamente el final de su relación, asegurando que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo poco antes del inicio del Mundial.
Sin embargo, semanas después fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones en un yate frente a las costas de Cerdeña, alimentando las especulaciones sobre una posible reconciliación que ahora ya es oficial.
Virginia Fonseca es una reconocida empresaria, presentadora de televisión e influencer brasileña, considerada una de las personalidades digitales más influyentes del país gracias a sus más de 50 millones de seguidores en Instagram.
La pareja de Vinicius tiene 27 años, nació en Estados Unidos y es madre de Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo, hijos que tuvo durante su anterior matrimonio con el cantante Zé Felipe.