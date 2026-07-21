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Grave acusación involucra a la FIFA: En Argentina denuncian amaño en la final del Mundial

Aseguran que Gianni Infantino necesitaba el respaldo de varias asociaciones de la UEFA para mantener su poder dentro del organismo

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 09:10
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Se desata nueva polémica tras la final del Mundial 2026. Desde Argentina denuncian amaño que favoreció a España e involucran a la FIFA.

 Fotos: Cortesía.
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La derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 ha desatado un intenso debate entre periodistas y aficionados.
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Además de las críticas al bajo rendimiento de la albiceleste en el juego más importante del torneo, surgieron distintas teorías sobre lo ocurrido en el MetLife Stadium.
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Uno de los que más llamó la atención fue el periodista y creador de contenido Pablo Carrozza, íntimo amigo del presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, con una grave denuncia.
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El comunicador publicó un video en sus redes sociales donde expuso su interpretación sobre lo que sucedió en la definición del campeonato United 2026.
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El material fue presentado bajo el título: "La final que nadie se anima a explicar. Poder y timba. La FIFA necesitaba un campeón europeo".
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En su exposición, Carrozza sostuvo que la conquista de España habría beneficiado intereses políticos dentro de la FIFA.
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Según su teoría, el presidente del organismo buscaba fortalecer su relación con las federaciones europeas de cara a futuras decisiones institucionales, como la elección del nuevo presidente de la FIFA.
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"A Infantino no le servía la selección argentina bicampeona", aseguró el mediático en su publicación, remarcando que los votos necesarios para su reelección se encontraban en las asociaciones europeas.
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El comunicador afirmó que una consagración de Argentina no representaba un beneficio estratégico para esos intereses.

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Incluso aseguró que Gianni Infantino necesitaba el respaldo de varias asociaciones de la UEFA para mantener su poder dentro del organismo.
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Carrozza también cuestionó el trabajo realizado por el equipo arbitral durante el compromiso decisivo.
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Como parte de sus argumentos, destacó la diferencia en el criterio disciplinario aplicado a ambos seleccionados.
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Las estadísticas oficiales reflejaron que Argentina cometió 24 infracciones, mientras que España registró 19 faltas durante el encuentro.
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Además, la Albiceleste terminó el partido con cinco tarjetas amarillas y una expulsión.
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En contraste, España concluyó la final sin recibir ninguna amonestación, un dato que fue utilizado por Carrozza para respaldar sus sospechas.
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Aunque sus declaraciones generaron un fuerte impacto en redes sociales, hasta el momento no existe evidencia pública que respalde las acusaciones de manipulación o favorecimiento realizadas por el comunicador.
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