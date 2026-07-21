Grave acusación involucra a la FIFA: En Argentina denuncian amaño en la final del Mundial

Se desata nueva polémica tras la final del Mundial 2026. Desde Argentina denuncian amaño que favoreció a España e involucran a la FIFA.
La derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 ha desatado un intenso debate entre periodistas y aficionados.
Además de las críticas al bajo rendimiento de la albiceleste en el juego más importante del torneo, surgieron distintas teorías sobre lo ocurrido en el MetLife Stadium.
Uno de los que más llamó la atención fue el periodista y creador de contenido Pablo Carrozza, íntimo amigo del presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, con una grave denuncia.
El comunicador publicó un video en sus redes sociales donde expuso su interpretación sobre lo que sucedió en la definición del campeonato United 2026.
El material fue presentado bajo el título: "La final que nadie se anima a explicar. Poder y timba. La FIFA necesitaba un campeón europeo".
En su exposición, Carrozza sostuvo que la conquista de España habría beneficiado intereses políticos dentro de la FIFA.
Según su teoría, el presidente del organismo buscaba fortalecer su relación con las federaciones europeas de cara a futuras decisiones institucionales, como la elección del nuevo presidente de la FIFA.
"A Infantino no le servía la selección argentina bicampeona", aseguró el mediático en su publicación, remarcando que los votos necesarios para su reelección se encontraban en las asociaciones europeas.
El comunicador afirmó que una consagración de Argentina no representaba un beneficio estratégico para esos intereses.
Incluso aseguró que Gianni Infantino necesitaba el respaldo de varias asociaciones de la UEFA para mantener su poder dentro del organismo.
Carrozza también cuestionó el trabajo realizado por el equipo arbitral durante el compromiso decisivo.
Como parte de sus argumentos, destacó la diferencia en el criterio disciplinario aplicado a ambos seleccionados.
Las estadísticas oficiales reflejaron que Argentina cometió 24 infracciones, mientras que España registró 19 faltas durante el encuentro.
Además, la Albiceleste terminó el partido con cinco tarjetas amarillas y una expulsión.
En contraste, España concluyó la final sin recibir ninguna amonestación, un dato que fue utilizado por Carrozza para respaldar sus sospechas.
Aunque sus declaraciones generaron un fuerte impacto en redes sociales, hasta el momento no existe evidencia pública que respalde las acusaciones de manipulación o favorecimiento realizadas por el comunicador.