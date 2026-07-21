Polémica mundial: anuncian la decisión de la FIFA con Leandro Paredes tras pelea en final vs España

La BBC informó sobre la decisión de la FIFA con respecto a Leandro Paredes y la Selección de Argentina. Tras la pelea del volante argentino contra jugadores españoles, la determinación de la FIFA ya le está dando vuelta al mundo.
Argentina perdió la final de la Copa del Mundo 1-0 vs España con anotación de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo extra.
Leandro Paredes fue el foco de lo sucedido ya que se fue a golpes con jugadores españoles. En primera instancia se detalló que fue expulsado por estos hechos, pero la BBC precisó que no hubo ninguna tarjeta roja hacia él.
"Inicialmente, la FIFA informó que Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vincic después de que empujara por el cuello a Eric García, de España", dijo el periodista de la BBC, Dale Johnson.
El comunicador agregó: "La tarjeta roja de Paredes fue eliminada del registro poco después. La FIFA ha confirmado a BBC Sport que no se tomó ninguna acción disciplinaria".
Es así como se confirma que Leandro Paredes no fue expulsado por esta pelea y tampoco se tomó alguna determinación sobre un castigo disciplinario al jugador de Boca Juniors.
Sin embargo, la FIFA mantiene abierta una investigación por los incidentes al finalizar la final de la Copa Mundial. El comité disciplinario de la FIFA designó un fiscal disciplinario y de ética para evaluar lo que ocurrió después del pitazo final.
Pese a que no se tomó una determinación con Paredes, el organismo continúa analizando las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste'.
Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella. El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.
De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo. Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.