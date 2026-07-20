Jugadores de Argentina fueron recibidos con júbilo tras la final ante España en el Mundial 2026

Sin su capitán, Lionel Messi, y otros futbolistas que decidieron permanecer en Estados Unidos o viajar hacia los países en los que residen, varios miembros de la 'Scaloneta' viajaron de regreso a su país en un vuelo que aterrizó a las 18:20 hora argentina (21.20 GMT) en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.