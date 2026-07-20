No serán perdonados: adelantan castigos y multas para Leandro Paredes y Argentina tras final del Mundial

Leandro Paredes y la Selección de Argentina recibirían ejemplares castigos por la pelea que propiciaron contra jugadores de España tras la final del Mundial. La FIFA abrió una investigación y eso comienza a informarse.
Y es que la FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026. El ente rector del fútbol nombró un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras la final de la Copa del Mundo que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey, según pudo confirmar EFE en fuentes del máximo organismo del fútbol mundial.
El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste' tras ser decretado el final del encuentro.
Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella. El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.
De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo.
Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.
Sky Sports avanzó este lunes que la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones.
Diversos reportes en Europe indican que Leandro Paredes se expone a una dura sanción que podría ir de 10 a 12 partidos oficiales, además de una importante multa económica e incluso perderse gran parte de las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial.
Por su parte, la delegación argentina ya fue sancionada con una multa de 20,000 dólares por las expulsiones que se dieron contra Enzo Fernández y Leandro Paredes. Pero las multas no termina ahí ya que se suman las amarillas y por sanciones disciplinarias.
De acuerdo con cálculos difundidos por medios deportivos a partir del Código Disciplinario de la FIFA, la AFA podría afrontar multas que, en conjunto, alcanzarían los 100,000 dólares. Sin embargo, hasta el momento el organismo internacional no publicó una resolución oficial que confirme la totalidad del monto.