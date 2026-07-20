No serán perdonados: adelantan castigos y multas para Leandro Paredes y Argentina tras final del Mundial

Y es que la FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026. El ente rector del fútbol nombró un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras la final de la Copa del Mundo que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey, según pudo confirmar EFE en fuentes del máximo organismo del fútbol mundial.