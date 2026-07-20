Terminaron días antes de ganar la Copa del Mundo: Martina Alguero, la expareja de Ferran Torres

La relación entre Ferran Torres y Martina Alguero llegó a su fin apenas unos días antes de que el futbolista español se convirtiera en campeón del mundo con la Selección Española en el Mundial 2026. Esto se conoce sobre su expareja:
Martina Alguero, también conocida en redes sociales como Martina Hunter, es una influencer española que ha construido una comunidad digital con contenido relacionado con moda, estilo de vida y viajes.
Su nombre comenzó a ganar notoriedad tras ser vinculada sentimentalmente con el atacante del FC Barcelona, Ferran Torres, quien convirtió a España en la selección ganadora de la Copa del Mundo.
Aunque la pareja decidió mantener su vínculo alejado de los focos y evitó convertir su vida privada en un tema público, fue imposible que pasara desapercibida para sus seguidores, quienes ahora conocieron su ruptura.
Ferran Torres, conocido por su discreción fuera de los terrenos de juego, ahora ha preferido centrar la atención en su carrera deportiva y sus compromisos con su club y la selección.
La ruptura trascendió a inicios de julio de 2026, en medio de la participación de España en la Copa del Mundo.
El distanciamiento comenzó a ser evidente luego de que ambos dejaran de seguirse mutuamente en Instagram, un detalle que llamó la atención de sus seguidores.
Personas del entorno del futbolista confirmaron que Ferran Torres y Martina Alguero habían decidido poner fin a su relación.
La separación habría ocurrido el 9 de julio, un día antes del partido de España contra Bélgica en los cuartos de final del torneo.
Tras la ruptura, el delantero valenciano enfocó toda su atención en el Mundial 2026. Con la selección española avanzó hasta la final del campeonato y fue el protagonista al marcar el único gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo.
Con 26 años, el jugador del FC Barcelona se encuentra actualmente sin pareja y ha mantenido su vida sentimental en privado.
Por su parte, Martina Alguero continúa con su trabajo como creadora de contenido en redes sociales, donde comparte publicaciones relacionadas con moda, viajes y estilo de vida.